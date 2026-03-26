Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσπάθησε την περασμένη εβδομάδα να ωθήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καλέσει τους Ιρανούς να βγουν στους δρόμους για να ανατρέψουν το καθεστώς, θεωρώντας ότι οι «συνθήκες δεν είναι ώριμες» για ένα τέτοιο βήμα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και μία ισραηλινή πηγή, ο Νετανιάχου πίεσε ώστε η αποσταθεροποίηση του ιρανικού καθεστώτος να αποτελέσει κεντρικό στόχο του πολέμου, μέσω της δημιουργίας συνθηκών που θα οδηγούσαν σε λαϊκές διαδηλώσεις. Αυτό συζητήθηκε κατά τις διαβουλεύσεις που είχε με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αμερικανική κυβέρνηση δεν θεωρεί την ανατροπή του καθεστώτος επίσημο στόχο, αλλά το αντιμετωπίζει ως πιθανό «παράπλευρο όφελος», εάν συμβεί. Η διαφορά παραμένει, παρά το ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν στα περισσότερα στρατιωτικά σκέλη του πολέμου. Οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την πιθανότητα ανατροπής του καθεστώτος έχουν μειωθεί, μετά τις αρχικές υπαινικτικές τοποθετήσεις του στις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Διαβάστε επίσης: LIVE: ΗΠΑ και Ιράν χάνονται στους όρους και μιλούν μέσω απειλών

Στο μεταξύ, το Ισραήλ ενίσχυσε τις επιχειρήσεις του κατά ιρανικών στρατιωτικών και ασφαλείας στελεχών. Την περασμένη Τρίτη, δολοφόνησε τον Αλί Λαριτζανί, ο οποίος περιγραφόταν ως ο πραγματικός ηγέτης μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στην πρώτη επίθεση. Την ίδια ημέρα δολοφονήθηκε επίσης ο διοικητής των δυνάμεων Μπασίτζ, Γκολάμ Ρεζά Σολεϊμανί, μαζί με αρκετούς συνεργάτες του — μια κίνηση που, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, στόχευε στην αποδυνάμωση των συστημάτων ασφαλείας ενόψει ενδεχόμενων εσωτερικών διαδηλώσεων.

Μετά τις επιχειρήσεις αυτές, ο Νετανιάχου μετέφερε στον Τραμπ την άποψη ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σε κατάσταση «χάους», θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί ευκαιρία για βαθύτερη αποσταθεροποίησή του. Πρότεινε λοιπόν την έκδοση κοινής δήλωσης που θα καλούσε τους Ιρανούς να κατέβουν στους δρόμους.

Ωστόσο, ο Τραμπ εξέφρασε ξεκάθαρες επιφυλάξεις, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια πρόσκληση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό νεκρών. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ είπε:

«Γιατί να ζητήσουμε από τον κόσμο να βγει στους δρόμους, αν οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης πρόκειται να τους σκοτώσουν;»

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να περιμένουν να δουν εάν θα υπάρξουν αυθόρμητες διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Νορούζ, ώστε να εξεταστεί ξανά το ενδεχόμενο κοινής δήλωσης αν οι κινητοποιήσεις λάμβαναν μεγάλη έκταση. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα, μόνο περιορισμένος αριθμός ανθρώπων βγήκε στους δρόμους, κάτι που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι «το φράγμα του φόβου» παραμένει ισχυρό.

Πηγή: ERT