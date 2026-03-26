Το Ισραήλ αφαίρεσε τα ονόματα του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ από τον κατάλογο των Ιρανών αξιωματούχων που θέλει να εξουδετερώσει, αφού το Πακιστάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να μην στοχοθετηθούν, δήλωσε στο Reuters Πακιστανός αξιωματούχος που έχει γνώση των συνομιλιών.

"Οι Ισραηλινοί είχαν ... τις συντεταγμένες τους και ήθελαν να τους εξουδετερώσουν, εμείς είπαμε στις ΗΠΑ ότι αν εξουδετερωθούν και αυτοί, τότε δεν θα υπάρχει κανείς για να συνομιλήσουν, οπότε οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ισραηλινούς να υποχωρήσουν", επεσήμανε ο αξιωματούχος.

Το υπουργείο Εξωτερικών και ο στρατός του Πακιστάν δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Η εφημερίδα Wall Street Journal ήταν η πρώτη που ανέφερε ότι οι δύο Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αφαιρεθεί προσωρινά από τον κατάλογο του Ισραήλ με τους αξιωματούχους που θέλει να εξουδετερώσει, καθώς διερευνούν ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες. Αραγτσί και Γαλιμπάφ έχουν αφαιρεθεί από τον κατάλογο για τέσσερις ή πέντε ημέρες, σημείωσε η WSJ επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αν και δεν αναφέρθηκε στην εμπλοκή του Πακιστάν.

Πακιστάν, Αίγυπτος και Τουρκία διαδραματίζουν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Το Ισλαμαμπάντ έχει διατηρήσει άμεση επαφή τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη σε μια περίοδο κατά την οποία αυτοί οι δίαυλοι έχουν παγώσει για τις περισσότερες άλλες χώρες. Επιπλέον θεωρείται πιθανός χώρος για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το Ιράν εξετάζει ένα αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου το οποίο του παραδόθηκε μέσω του Πακιστάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι το Ιράν επιδιώκει απελπισμένα τη σύναψη συμφωνίας, όμως ο Αραγτσί δηλώνει ότι η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση, όμως δεν σκοπεύει να έχει διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ