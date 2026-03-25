Ένα σοβαρό περιστατικό ασφάλειας σημειώθηκε χθες στον Λίβανο, όταν βαλλιστικός πύραυλος ιρανικής κατασκευής εξερράγη σε μεγάλο ύψος πάνω από περιοχές βόρεια της Βηρυτού, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του λιβανικού στρατού, τα συντρίμμια που εντοπίστηκαν μετά από εκτεταμένες έρευνες ανήκουν σε κατευθυνόμενο βαλλιστικό πύραυλο τύπου «Qadr-110», ιρανικής προέλευσης, με μήκος περίπου 16 μέτρα και εμβέλεια έως 2.000 χιλιόμετρα. Όπως διευκρινίζεται, ο πύραυλος εξερράγη σε μεγάλο ύψος είτε λόγω τεχνικής βλάβης είτε κατόπιν αναχαίτισής του «κάτι που καθιστά πιθανό τον στόχο του να βρισκόταν εκτός λιβανικού εδάφους».





بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٤، عقب سقوط أجزاء من صاروخ على نطاق جغرافي واسع، أجرت وحدات مختصة من الجيش عملية مسح ميداني فوري، وجمْع للأجزاء وتحليلها، وتَبَيّن بالنتيجة أنّ الصاروخ باليستي موجَّه من نوع "قدر-١١٠"، إيراني الصنع، يبلغ طوله نحو ١٦ م ومداه نحو ألفَي كلم، ويحتوي على عدة صواريخ… pic.twitter.com/I82TSINiZ0 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 25, 2026

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι ο λιβανικός στρατός ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχουν συστήματα αναχαίτισης εντός της χώρας, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια περί εξωτερικής παρέμβασης.

Πηγές ασφαλείας και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, εκτιμούν ότι η αναχαίτιση ενδέχεται να πραγματοποιήθηκε από πολεμικό πλοίο που επιχειρεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα, άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι πιθανός στόχος του πυραύλου ήταν η Κύπρος και συγκεκριμένα βρετανική στρατιωτική βάση στο νησί.



Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης στην περιοχή, με τον πόλεμο μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ να εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο στρατός ανακοίνωσε ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν κατέπεσε πάνω από τη Βηρυτό, στο πλαίσιο ευρύτερων επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια χρονική περίοδο.

Στο εσωτερικό του Λιβάνου, η πτώση φλεγόμενων θραυσμάτων σε κατοικημένες περιοχές, κυρίως σε παράκτιες ζώνες όπως το Κεσρουάν, προκάλεσε έντονη ανησυχία, με εικόνες να καταγράφονται από πολίτες και να διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.