Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Iσραήλ στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβυς Ντάνι Ντανόν σε δηλώσεις του στον ΟΗΕ κατηγόρησε το Iράν ότι απέκρυπτε συστηματικά τις πραγματικές δυνατότητες του πυραυλικού της προγράμματος, παραπέμποντας σε πρόσφατη δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών ότι η χώρα του «δεν διαθέτει» πυραύλους με βεληνεκές άνω των 2.000 χιλιομέτρων.

Όπως υποστήριξε, οι τελευταίες εκτοξεύσεις προς τη βάση Diego Garcia —σε απόσταση σχεδόν 4.000 χιλιομέτρων— αποδεικνύουν ότι η Τεχεράνη έχει ήδη αναπτύξει δυνατότητες που υπερβαίνουν κατά πολύ όσα δηλώνει επισήμως.

“Μπορείτε να δείτε την εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων σήμερα. Μπορούν να φτάσουν μέχρι το Παρίσι, το Λονδίνο, την Αθήνα, την Κοπεγχάγη, τη Ρίγα. Φτάνουν βαθιά στην Ευρώπη, στα 4.000 χιλιόμετρα, διπλάσια εμβέλεια από αυτή που ισχυρίζονταν” ανέφερε ο κ. Ντανόν.

Προειδοποίησε ότι εάν η τεχνολογία αυτή διπλασιαστεί εκ νέου, θα μπορούσε να φθάσει ακόμη και στην αμερικανική επικράτεια. Κατά την άποψη του, αυτό δεν αποτελεί θεωρητική υπόθεση αλλά «πραγματική απειλή», ενώ πρόσθεσε ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι πως η ιρανική ηγεσία πλέον δεν επιδιώκει καν να αποκρύψει τις δυνατότητες της.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η απειλή δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή, αλλά αφορά συνολικά τη διεθνή ασφάλεια, επιμένοντας ότι το Ιράν δεν είναι «περιφερειακό πρόβλημα» ούτε αποκλειστικά ισραηλινή υπόθεση αλλά «παγκόσμιο» ζήτημα.

Απευθυνόμενος ειδικά προς τα ευρωπαϊκά κράτη, έθεσε δημόσια το ερώτημα «πού είστε;» και κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εγκαταλείψουν την αντίληψη ότι πρόκειται για μακρινή κρίση, σημειώνοντας ότι η πρόσφατη κλιμάκωση έδειξε πως η απειλή αγγίζει πλέον άμεσα και άλλες περιοχές.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα, δήλωσε ότι το Ισραήλ στηρίζει πλήρως το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε μετάβαση στη δεύτερη φάση πολιτικής ή ανθρωπιστικής διαχείρισης προϋποθέτει προηγουμένως τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν ήδη «πολλές καλές ιδέες» για την ανοικοδόμηση και για ανθρωπιστικά έργα, όμως «τίποτε δεν μπορεί να αρχίσει πριν από τον αφοπλισμό», προσθέτοντας ότι η Χαμάς οφείλει να αντλήσει συμπεράσματα από τις πρόσφατες εξελίξεις επί του πεδίου. Ερωτηθείς για ενδεχόμενη ανταπόκριση της οργάνωσης στις σχετικές προτάσεις, σημείωσε ότι δεν έχει προς το παρόν σχετική ενημέρωση.

Σε σχέση με τις πληροφορίες περί πιθανών συνομιλιών μεταξύ Iράν και ΗΠΑ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει γνώση για ισραηλινή συμμετοχή, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και ότι το Iσραήλ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν.

Αναγνώρισε ότι στο τέλος κάθε στρατιωτικής φάσης απαιτείται διπλωματική διαχείριση, ωστόσο τόνισε πως η επιδιωκόμενη κατάληξη παραμένει σαφής: η Τεχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες ούτε προηγμένα βαλλιστικά μέσα. Εκτίμησε ακόμη ότι οι μέχρι σήμερα επιχειρήσεις έχουν ήδη επιφέρει σημαντικό πλήγμα στο ιρανικό καθεστώς, αν και —όπως είπε— το βασικό ζητούμενο είναι να διαμορφωθεί νέα πραγματικότητα που δεν θα επιτρέψει επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση.

Τέλος, σχολιάζοντας δηλώσεις περί ενδεχόμενης προσάρτησης νότιων περιοχών του Λιβάνου, απέρριψε ότι υπάρχει τέτοια κυβερνητική θέση, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ «δεν έχει συμφέρον να βρίσκεται στον Λίβανο». Εξήγησε ότι η σημερινή περιορισμένη στρατιωτική παρουσία κοντά στα σύνορα υπαγορεύεται από λόγους ασφαλείας και επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος παραμένει «η ειρήνη με τον Λίβανο».



Πηγή: ΚΥΠΕ