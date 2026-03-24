Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κερδηθεί, υποστήριξε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επαναλαμβάνοντας πως διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Αυτός ο πόλεμος έχει κερδηθεί», διαβεβαίωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε κατά πόσον είναι αισιόδοξος πως ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα έχει αποτελέσματα.

Κληθείς να διευκρινίσει σε ποιους αναφέρεται όταν λέει πως οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ σχολίασε: «Εξοντώσαμε την ηγεσία τους, ακολούθως συναντήθηκαν για να εκλέξουν νέους ηγέτες και τους σκοτώσαμε όλους… Τώρα έχουν μια νέα ομάδα (σ.σ. ηγετών), θα δούμε πως θα τα πάνε».

Υπογράμμισε πως μπορεί κανείς να μιλήσει για «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη, αλλά διευκρίνισε πως δεν έχει «εμπιστοσύνη σε κανέναν».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι ιρανοί διαπραγματευτές προσέφεραν στις ΗΠΑ ένα «πολύ σπουδαίο δώρο, μεγάλης αξίας» που σχετίζεται με τους υδρογονάνθρακες και το Στενό του Χορμούζ, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Τόνισε επίσης πως το Ιράν δεσμεύεται πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ