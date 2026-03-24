Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τρίτης από το Οβάλ Γραφείο ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

«Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς αν θα έστελνε τους απεσταλμένους του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν την ειρήνη με τους Ιρανούς, ο Τραμπ απάντησε: «Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Το κάνουν μαζί με τον Μάρκο και τον Βανς. Η άλλη πλευρά, μπορώ να σας πω, θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία.





Trump on Iran:



We have really regime changed; this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones we started off with. pic.twitter.com/xS4Qkqm597 — Clash Report (@clashreport) March 24, 2026

Ποιος δεν θα το έκανε αν ήσασταν στη θέση τους; Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, οι επικοινωνίες τους... όλα τα αντιαεροπορικά τους, οι πύραυλοί τους.

Μπορείτε να αναφέρετε ένα μόνο πράγμα που δεν έχει εξαφανιστεί; Ή ένα πράγμα που πάει καλά; Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν έχει ήδη επιτευχθεί, καθώς η χώρα τώρα έχει «νέους ηγέτες».





Πηγή: Πρώτο Θέμα