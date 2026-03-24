Η ασφάλεια των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε την Τρίτη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας VTS στο Βασιλικό, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο.

«Η πρόληψη, η ετοιμότητα και ο συντονισμός αποτελούν το κλειδί για την προστασία ανθρώπινων ζωών, του περιβάλλοντος και των υποδομών της χώρας», υπογράμμισε ο κ. Φυτιρής.

Σημείωσε επίσης ότι το Υπουργείο αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την τακτική δοκιμή επιχειρησιακών σχεδίων, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία, τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία και τη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων.

Προστίθεται ότι ο κ. Φυτιρής ενημερώθηκε για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και τις διαδικασίες ασφάλειας που εφαρμόζονται, ενώ συζητήθηκαν σενάρια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, όπως πυρκαγιές και αντιμετώπισης εξωτερικού κινδύνου.

Η επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Βασιλικό, όπως σημειώνεται, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της προστασίας των κρίσιμων υποδομών.

Συγκεκριμένα, στους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης προωθείται η δημιουργία Υπηρεσίας Ακτοφυλακής, καθώς και η σύσταση Μονάδας Προστασίας Κρίσιμων Παράκτιων Υποδομών, καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.





Πηγή: ΚΥΠΕ