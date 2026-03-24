Οι ΗΠΑ και μια ομάδα περιφερειακών μεσολαβητών εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου με το Ιράν ήδη την Πέμπτη, αλλά εξακολουθούν να περιμένουν απάντηση από την Τεχεράνη, όπως ανέφεραν στο Axios δύο πηγές που έχουν γνώση του ζητήματος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά ο έλεγχος που ασκεί το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ περιπλέκει κάθε πιθανή στρατηγική εξόδου. Οι ΗΠΑ έχουν κοινοποιήσει στο Ισραήλ το σχέδιό των 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου και ισχυρίζονται ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε πολλά από τα βασικά σημεία. Δεν υπάρχουν όμως απτά στοιχεία για την ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας, σημειώνει το Axios.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φοβάται ότι ο Τραμπ ενδέχεται να συνάψει μια συμφωνία που θα απέχει πολύ από τους στόχους του Ισραήλ, θα περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις και θα περιορίζει τη δυνατότητα του Ισραήλ να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές.

Μια τρίτη πηγή ανέφερε στο Axios ότι οι ισραηλινοί ηγέτες είναι επιφυλακτικοί ως προς το αν το Ιράν έχει πράγματι προσφέρει τις παραχωρήσεις που ισχυρίζονται οι ΗΠΑ.

Προς το παρόν, οι ιρανικές αρχές αρνούνται τον ισχυρισμό του Τραμπ για παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, αν και έχουν επιβεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει μηνύματα και προτάσεις.

Το Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει να μεταφέρει μηνύματα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον σε συνεργασία με την Αίγυπτο και την Τουρκία, ανέφερε ότι «είναι έτοιμο» να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες, εφόσον και οι δύο χώρες συμφωνήσουν. Ο Τραμπ δημοσίευσε το μήνυμα του Πακιστάν στο Truth Social, σε ένδειξη του ενδιαφέροντός του να πραγματοποιηθεί μια τέτοια σύνοδος κορυφής.

Αν τα σχέδια για τη σύνοδο οριστικοποιηθούν, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς πιθανότατα θα συμμετάσχει. «Δεν είναι όμως σαφές αν υπάρχει κάτι στο οποίο να συμμετάσχει. Όλοι προσπαθούν να καταλάβουν αν πρόκειται για πραγματικό γεγονός», ανέφερε πηγή που έχιε γνώση του ζητήματος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται σε κατάσταση χάους και είναι αντιμέτωπη με προβλήματα εσωτερικής επικοινωνίας. Η αβέβαιη κατάσταση του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εντείνει τη σύγχυση σχετικά με το ποιος έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις.

Εν τω μεταξύ, ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ προσπαθεί απλώς να ηρεμήσει τις αγορές και να κερδίσει χρόνο για τα στρατιωτικά του σχέδια, προβαίνοντας σε ψευδείς ισχυρισμούς για διπλωματική πρόοδο.

Οι ΗΠΑ προετοιμάζουν επίσης σενάρια για ενδεχόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι το επιτελείο της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας του Στρατού Ξηράς έλαβε εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή με μια ταξιαρχία πεζικού που αποτελείται από αρκετές χιλιάδες στρατιώτες, όπως ανέφερε πρώτα το Fox News.

