Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν σε δύο πλήγματα ουκρανικών drones στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστέιν ενημέρωσε μέσω Telegram πως στο στόχαστρο βρέθηκε γεωργική επιχείρηση στην περιοχή Χομουτόφσκι. Ένας 55χρονος οδηγός σκοτώθηκε κι άλλοι έξι υπάλληλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας επιδρομής drone, ενώ μία ώρα αργότερα ακολούθησε ανάλογη επίθεση που προκάλεσε τον τραυματισμό επτά ανθρώπων, διευκρίνισε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ