Η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας σήμερα, σε μια σπάνια επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο Γιούρι Ιχνάτ.

Οι τοπικές αρχές είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτίσει στόχους κοντά στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, καθώς και στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία.

Ένας τοπικός αξιωματούχος στο Λβιβ είπε ότι οι ρωσικοί δρόνοι έπληξαν ένα συγκρότημα κατοικιών στο κέντρο της πόλης αυτής.





Russia fired almost 400 long-range drones at Ukraine overnight, Ukraine’s air force said, in its biggest attack in weeks.



The onslaught continued into Tuesday as dozens of drones targeted the capital Kyiv during daylight.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ