Ο διοικητής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας των ΗΠΑ, μαζί με το επιτελείο του, έλαβε εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, μαζί με ταξιαρχία πεζικού που αριθμεί αρκετές χιλιάδες στρατιώτες, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλέιται ο δημοσιογράφος του Axios, Μπάρακ Ραβίντ.



Η κίνηση αυτή αποτελεί νέα σημαντική ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, εν μέσω σεναρίων για πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Παράλληλα, καιι η Wall Street Journal μεταδίδει ότι το Πεντάγωνο σχεδιάζει να αναπτύξει περίπου 3.000 στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του αμερικανικού στρατού στη Μέση Ανατολή, για την υποστήριξη επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ενώ σχετική γραπτή εντολή αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Πηγές στη WSJ διευκρίνισαν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν. Ωστόσο, η αποστολή της 82ης Αερομεταφερόμενης ανοίγει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μια σειρά από στρατηγικές επιλογές.

Την ίδια ώρα, το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας το Ισραήλ, καθώς και το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία, ενώ αξιωματούχοι στην Τεχεράνη εκφράζουν ανησυχίες ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός ενδέχεται να αποτελούν παγίδα.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων σημειώνεται μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα αναβάλουν για πέντε ημέρες τα πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές και ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές, μετά από «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις ΗΠΑ.



Διαβάστε επίσης: LIVE: «Υπήρξαν επαφές με ΗΠΑ» λέει το Ιράν - Έντονο το διπλωματικό παρασκήνιο

