Ιρανική πηγή δήλωσε στο CNN την Τρίτη ότι υπήρξε «επαφή» μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τεχεράνης και ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να εξετάσει «βιώσιμες» προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.





«Υπήρξε επαφή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον, τις τελευταίες ημέρες, αλλά τίποτα που να έχει φτάσει στο επίπεδο πλήρων διαπραγματεύσεων», ανέφερε η πηγή. «Έχουν διαβιβαστεί μηνύματα μέσω διαφόρων μεσολαβητών, προκειμένου να διερευνηθεί αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου».

«Οι προτάσεις που εξετάζονται δεν στοχεύουν απλώς σε κατάπαυση του πυρός, αλλά σε μια συγκεκριμένη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πηγή αρνήθηκε να σχολιάσει τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και τόνισε ότι η θέση της Τεχεράνης παραμένει σταθερή: είναι έτοιμη να εξετάσει οποιαδήποτε βιώσιμη πρόταση.

«Το Ιράν δεν ζητά συνάντηση ή άμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι πρόθυμο να ακούσει, εφόσον υπάρξει ένα σχέδιο για μια βιώσιμη συμφωνία που θα διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», ανέφερε η πηγή.

«Το Ιράν είναι έτοιμο να παράσχει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά δικαιούται την ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας». Η ίδια πηγή επέμεινε ότι οποιαδήποτε πρόταση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την άρση όλων των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν.





