Τουλάχιστον 88 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο και περίπου 34.000 έχουν εκτοπιστεί από τις αρχές του μήνα εξαιτίας των πλημμυρών στην Κένυα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της αφρικανικής χώρας.

Η φετινή περίοδος των βροχών άρχισε λίγες εβδομάδες νωρίτερα και η έντασή τους ήταν ακραία. Δρόμοι στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι και σε αρκετές περιοχές στο δυτικό τμήμα της χώρας μετατράπηκαν σε ποτάμια, αιφνιδιάζοντας οδηγούς και πεζούς.

Πολλοί θάνατοι αποδόθηκαν σε πνιγμό, ορισμένοι σε ηλεκτροπληξία λόγω πτώσης καλωδίων ηλεκτρότησης.

Ο ποταμός Νιάντο υπερχείλισε, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στα περίχωρα του Κισούμου – της πέμπτης μεγαλύτερης πόλης στην Κένυα – στις όχθες της λίμνης Βικτόρια.





The death toll from torrential rains that triggered flash flooding across Kenya has risen to 88, with 34,150 people displaced and three others reported missing, according to the Interior Ministry. At least 21 counties have been affected, with the capital, Nairobi, recording the… pic.twitter.com/aFLXG7hkvl — CGTN Africa (@cgtnafrica) March 24, 2026

Υπό τον φόβο κατάρρευσης φράγματος, οι αρχές του Ναϊρόμπι κάλεσαν τους κατοίκους των περιοχών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στα δυτικά, εκκενώθηκαν σχολεία για λόγους ασφαλείας, όπως ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός.

Η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε αυτήν τη χώρα της ανατολικής Αφρικής. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι την ώρα που σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν το Ναϊρόμπι και το δυτικό τμήμα της Κένυας, ο βορράς μαστίζεται εδώ και μήνες από ξηρασία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ