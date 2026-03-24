Τα μεγαλύτερα γειτονικά κράτη του Ιράν στον Κόλπο εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και ενδέχεται να το πράξουν αν η Τεχεράνη επιτεθεί στις κρίσιμες υποδομές τους, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της κατάστασης και οι οποίες μίλησαν στο πρακτορείο Bloomberg.





Τα ισχυρότερα κράτη του Κόλπου, και συγκεκριμένα η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χάνουν την υπομονή τους απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις που έχουν ήδη πλήξει λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ωστόσο, θα συμμετείχαν στον πόλεμο μόνο αν η Τεχεράνη υλοποιήσει τις απειλές της να επιτεθεί σε σημαντικές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης στον Κόλπο.

Τα περισσότερα κράτη του Κόλπου κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, με ορισμένες εξαιρέσεις όπως το Ομάν, το οποίο επιθυμεί να διατηρήσει τον ρόλο του μεσολαβητή, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, διστάζουν να εμπλακούν στον πόλεμο, δεδομένου ότι το Ιράν θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον τους. Θα μπορούσαν επίσης να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη, και θα μείνουν να αντιμετωπίσουν ένα πληγωμένο και οργισμένο καθεστώς, πρόσθεσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης που βρίσκεται στην περιοχή.

Πολλοί κυβερνήσεις φοβούνται επίσης ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και αν δεν συμμετάσχουν στον πόλεμο, ανέφεραν οι πηγές.

Ο πόλεμος έχει ανατρέψει τις σχέσεις του Ιράν με τους γείτονές του. Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων πέντε ετών προσπαθώντας να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους με την Ισλαμική Δημοκρατία - ένα σιιτικό θεοκρατικό καθεστώς που από καιρό θεωρούσαν ότι επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή του στην υπόλοιπη περιοχή - κυρίως για να αποτρέψουν μια πιθανή σύγκρουση όπως η τωρινή.

Τις τελευταίες 24 ώρες, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναχαίτισαν drones και πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα κράτη του Κόλπου αποτελούν νόμιμους στόχους, καθώς οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο και τα εδάφη τους για να το επιτεθούν - ένας ισχυρισμός που όλα αυτά τα κράτη απορρίπτουν.

Ο Ματζέντ Αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι τα κράτη του Κόλπου θα πρέπει να βρουν τρόπους να συνυπάρξουν με το Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία, μια χώρα με 90 εκατομμύρια κατοίκους, βρίσκεται ακριβώς απέναντι τους, στην άλλη πλευρά του Περσικού Κόλπου. «Εναπόκειται στους Ιρανούς, μετά τον πόλεμο αυτόν, να αποφασίσουν πώς θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη», είπε ο Αλ-Ανσάρι.

Αν ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του να καταλάβει το νησί Χαργκ - μέσω του οποίου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου - αυτό θα προκαλέσει ακόμη πιο έντονη αντίδραση από την Τεχεράνη σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο.

