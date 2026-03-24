Οι αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσαν σήμερα την απελευθέρωση ενός Αμερικανού που ήταν φυλακισμένος για πάνω από ένα χρόνο.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν τόνισε ότι η οικογένεια του Ντένις Κόιλ έστειλε επιστολή στον ανώτατο ηγέτη του Αφγανιστάν ζητώντας «να του δοθεί χάρη και να αφεθεί ελεύθερος» για το Ιντ-αλ-Φιτρ, που σηματοδοτεί το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισλαμικού Εμιράτου έκρινε την περίοδο κράτησής του επαρκή και διέταξε την απελευθέρωσή του», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Η απελευθέρωση έρχεται μετά από συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Αφγανιστάν Αμίρ Χαν Μουτακί, του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν Ζαλμάι Χαλιλζάντ, του πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Καμπούλ Σαΐφ Μοχάμεντ Αλ-Κέτμπι και ενός μέλους της οικογένειας του 64χρονου Κόιλ.

Αυτός ο γλωσσολόγος ερευνητής συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2025 από τις αφγανικές αρχές, σύμφωνα με το Ίδρυμα Φόλεϊ, έναν οργανισμό που υποστηρίζει την απελευθέρωση Αμερικανών που κρατούνται όμηροι ή κρατούνται αυθαίρετα στο εξωτερικό.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διευκόλυναν την απελευθέρωσή του, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, προσθέτοντας ότι ο Κόιλ επανενώθηκε με την οικογένειά του στην Καμπούλ σήμερα.

Το 2025, πέντε Αμερικανοί υπήκοοι αφέθηκαν ελεύθεροι από τους Ταλιμπάν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ