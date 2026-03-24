Το Ιράν διόρισε σήμερα έναν πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που κατέχει υψηλή ιεραρχική θέση στην πολιτική παράταξη των σκληροπυρηνικών Λαϊκό Μέτωπο των Ισλαμικών Επαναστατικών Δυνάμεων για να αντικαταστήσει τον ισχυρό επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζογάντρ διορίστηκε διάδοχος του Λαριτζανί ως γραμματέας του συμβουλίου, ανέφερε σήμερα σε ανάρτηση στο X ο εκπρόσωπος επικοινωνιών της ιρανικής προεδρίας.

Το συμβούλιο, του οποίου προεδρεύει επίσημα ο εκλεγμένος πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, συντονίζει την πολιτική ασφαλείας και την εξωτερική πολιτική, και περιλαμβάνει τους ανώτατους αξιωματούχους του στρατού, των υπηρεσιών πληροφοριών και της κυβέρνησης επιπροσθέτως των εκπροσώπων του ανώτατου ηγέτη που έχει και τον τελικό λόγο για όλα τα ζητήματα του κράτους.

Ο Ζολγάντρ είναι πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης ο οποίος κατείχε στο παρελθόν υψηλόβαθμες θέσεις στον τομέα της ασφάλειας, όπως του εκπροσώπου ασφαλείας στο υπουργείο Εσωτερικών, εκπροσώπου στο γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων και συμβούλου του επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας για την πρόληψη της εγκληματικότητας.

Ήταν επικεφαλής του εκλογικού επιτελείου της σκληροπυρηνικής πολιτικής παράταξης Λαϊκό Μέτωπο των Ισλαμικών Επαναστατικών Δυνάμεων.

Από το 2022 ήταν γραμματέας ενός σώματος που επιλύει τις διαφορές ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Φρουρών που αποτελείται από σιίτες κληρικούς και νομομαθείς και μπορεί να θέσει βέτο στη νομοθεσία ενώ εποπτεύει τις εκλογές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ