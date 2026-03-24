Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία ένα ισραηλινό βίντεο ΑΙ που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσιάζει ηγέτες και πρόσωπα που θεωρούνται αντίπαλοι του Ισραήλ και εξοντώθηκαν σε μια «ουρά αναμονής»



Το βίντεο που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης αναρτήθηκε από τον ισραηλινό λογαριασμό amirmoshe.ai, γνωστό για AI/humor περιεχόμενο, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φιγούρες όπως ο Σινουάρ, ο Νασράλα και ο Χομεϊνί, καταλήγοντας με αναφορά στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να κρατά αμήχανος ενα χαρτάκι του IDF.



Το βίντεο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με ορισμένους να το ερμηνεύουν ως προκλητικό,





israil medyası suikast ile şehit ettiği lideri sıralarını beklediğini gösteren bir video yayınladı.



Videonun sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da sırasını beklediğini gösteriyor..!!



- Bu şerefsizler her sınırı aşmış durumda..!! pic.twitter.com/ckS40mN7zy — Tevfik (@tevfik_hams) March 23, 2026





