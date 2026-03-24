Κάνοντας νέα θεαματική αναστροφή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Δευτέρα σε «διαπραγματεύσεις» με ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, κι ανέβαλε για πέντε ημέρες τα πλήγματα που απειλούσε να διατάξει να εξαπολυθούν εναντίον υποδομών καίριας σημασίας στην Ισλαμική Δημοκρατία, που από την πλευρά της ανακοίνωσε νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τουλάχιστον τέσσερις ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και σε τουλάχιστον ένα πλήγμα στο βόρειο Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη αναφέρθηκε στην εκτόξευση «νέου κύματος» πυραύλων εναντίον της επικράτειας του ορκισμένου εχθρού της περί τις 04:45 (ώρα Ελλάδας).

Σε ό,τι αφορά χώρες του Κόλπου που μπαίνουν επίσης στο στόχαστρο του Ιράν, η Σαουδική Αραβία έκανε λόγο νωρίς το πρωί περί κατάρριψης περίπου είκοσι μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ότι ανέλαβε δράση για την αντιμετώπιση «εχθρικών» πυραύλων και drones.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, συνομίλησε με τους αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο ενδιαφερόμενος το διέψευσε. «Καμιά διαπραγμάτευση δεν έγινε με τις ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται ψευδείς ειδήσεις για να χειραγωγηθούν οι χρηματαγορές και οι αγορές πετρελαίου και να υπάρξει διαφυγή από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», τόνισε ο κ. Γαλιμπάφ μέσω X.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε από την πλευρά του πως ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί εφικτό «να επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου στο πλαίσιο συμφωνίας που θα προασπίζει τα ζωτικά συμφέροντά μας». Εν αναμονή, ο κ. Νετανιάχου φάνηκε χθες βράδυ αποφασισμένος να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου η ισραηλινή αεροπορία έβαλε στο στόχαστρο τη Χεζμπολά στο νότιο τμήμα της Βηρυτού νωρίς σήμερα το πρωί.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επίσης διέψευσε χθες πως διεξήχθη «οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ τις 24 μέρες του πολέμου που μας επιβλήθηκε».

Είπε πάντως πως έλαβε, μέσω «φίλων χωρών», «μηνύματα» που αφορούν «αμερικανικό αίτημα για διαπραγματεύσεις» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Σύμφωνα με τον Axios και το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, οι κ.κ. Γουίτκοφ και Κούσνερ και πιθανόν ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μπορεί να συναντηθούν με ιρανική αντιπροσωπεία εντός της εβδομάδας στο Πακιστάν.

Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δεν διέψευσε την πληροφορία αυτή, ωστόσο τόνισε πως τέτοια «σενάρια» δεν μπορούν να θεωρούνται τετελεσμένα γεγονότα παρά μόνο αν ανακοινωθούν επίσημα από την αμερικανική προεδρία.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ από την πλευρά του υποσχέθηκε στην Τεχεράνη τη συμβολή του Ισλαμαμπάντ στις προσπάθειες να αποκατασταθεί η ειρήνη στην περιοχή.

Αναβολή 5 ημερών

Μέσω Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την αναβολή «για πέντε ημέρες» των πληγμάτων που απειλούσε να διατάξει να εξαπολυθούν εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών-κλειδιών στο Ιράν αν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν άνοιγε το στενό του Χορμούζ, θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες.

Αργότερα, μιλώντας στον Τύπο, πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν βρει «σημεία συμφωνίας» στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν, κατ’ αυτόν, με ιρανό «ηγέτη» -- ο οποίος δεν ήταν, όπως έσπευσε να ξεκαθαρίσει, ο ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οι βομβαρδισμοί «θα συνεχιστούν» αν οι διαπραγματεύσεις δεν καρποφορήσουν.

Η αναστροφή του αμερικανού προέδρου, προτού ανοίξει χθες το χρηματιστήριο στη Γουόλ Στριτ, άρχισε με το μήνυμά του στο οποίο ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως έχει την «ευχαρίστηση» να ανακοινώσει πως διεξήχθησαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες για τον πλήρη τερματισμό» των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 10% και πλέον χθες, προτού ωστόσο αρχίσουν να ανεβαίνουν ξανά νωρίς σήμερα το πρωί στις αγορές της Ασίας, με αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στα ασιατικά χρηματιστήρια έμοιαζε να επικρατεί εύθραυστη αισιοδοξία, όπως και στις ευρωπαϊκές αγορές -πλην Λονδίνου- και στη Γουόλ Στριτ χθες.

Σφυροκόπημα στον Λίβανο

Αντιδρώντας στο τελεσίγραφο που απηύθυνε το Σάββατο ο κ. Τραμπ, το Ιράν απείλησε να κλείσει εντελώς το στενό του Χορμούζ και να βάλει στο στόχαστρο «υποδομές ενέργειας, πληροφορικής και αφαλάτωσης νερού» που ανήκουν στις ΗΠΑ ή εξυπηρετούν αμερικανικές βάσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, που επικαλέστηκε τις ένοπλες δυνάμεις.

Άλλα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ δημοσίευσαν χθες κατάλογο δυνητικών στόχων στη Μέση Ανατολή, που συμπεριλάμβανε τις δυο μεγαλύτερες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες του Ισραήλ (Ορότ Ραμπίν, Ρούτενμπεργκ).

Στον Λίβανο, όπου ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από χίλιους ανθρώπους και ξερίζωσε ένα εκατομμύριο κατοίκους, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει το σφυροκόπημα εναντίον νότιων συνοικιών της Βηρυτού, τομέα που θεωρείται προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Βομβαρδισμός εναντίον διαμερίσματος στη Χαζμία, προάστιο της Βηρυτού, σκότωσε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. Το Ισραήλ ανέφερε πως επρόκειτο για πλήγμα εναντίον μέλους των Φρουρών της Επανάστασης.

Χθες βράδυ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης πως αιχμαλώτισε δυο μέλη επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολά στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP