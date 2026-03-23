«Οι ΗΠΑ έχουν θέσει στόχο το τέλος του πολέμου στις 9 Απριλίου», αναφέρουν Ισραηλινά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που επικαλείται το Ynet, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου έως τις 9 Απριλίου.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα στο Πακιστάν. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, το Ισραήλ δεν έχει ενημερωθεί για αυτές τις διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Η πηγή εκτίμησε επίσης ότι ο τερματισμός του πολέμου έως τις 9 Απριλίου θα επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί το Ισραήλ για την Ημέρα Ανεξαρτησίας και να παραλάβει το Βραβείο Ισραήλ.

