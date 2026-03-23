Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ διαπραγματεύονται με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι και δημοσιογράφος του Axios.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios, Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε πως χώρες που μεσολαβούν μεταξύ των πλευρών, προσπαθούν να συγκαλέσουν μια συνάντηση αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ του Γαλιμπάφ και του Γουίτκοφ, του Κούσνερ καθώς και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν συνομιλίες χθες, που έφεραν «σημαντικά σημεία συμφωνίας», που ενδέχεται να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ συνομιλούν με έναν Ιρανό «ανώτερο ηγέτη», που δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Συζητούμε με το Ιράν - Ίσως βρούμε ηγέτη όπως κάναμε στη Βενεζουέλα

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε πως οι ΗΠΑ συνομιλούν με έναν Ιρανό «ανώτερο ηγέτη», που δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Όπως είπε ο Τραμπ, δεν θεωρεί πως ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ο ηγέτης του Ιράν και αυτός δεν συμμετέχει στις συνομιλίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «έχουν απομείνει στο Ιράν ορισμένοι ηγέτες». «Έχουμε να κάνουμε με τον άνθρωπο που πιστεύω ότι είναι ο πιο σεβαστός και ο ηγέτης», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ίσως βρούμε έναν ηγέτη όπως κάναμε στη Βενεζουέλα», δήλωσε, κάνοντας λόγο για μια κοινή ηγεσία. Όπως υπογράμμισε, μια «αλλαγή καθεστώτος» βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, ενώ απείλησε να «συνεχίσει τους βομβαρδισμούς ευχαρίστως», αν αποτύχουν οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με μια ομάδα Ιρανών ηγετών, που δεν κατονόμασε.

«Υπάρχει αυτόματα αλλαγή καθεστώτος» επειδή «όλοι οι αντιπρόσωποι του καθεστώτος έχουν σκοτωθεί», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Διαπραγματευόμαστε με ανθρώπους που πιστεύω ότι είναι πολύ λογικοί, πολύ σταθεροί. (...) Είναι πολύ σεβαστοί και ίσως ένας από αυτούς να είναι αυτός που ψάχνουμε», είπε.

«Θέλουμε εμπλουτισμένο ουράνιο» από τους Ιρανούς, δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να μεταβεί στο Μέμφις, ενώ είπε πως η ιρανική πλευρά συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Έκανε λόγο για 15 σημεία συμφωνίας.

«Δεν εγγυώμαι τίποτα», πρόσθεσε, ενώ ανέφερε επίσης ότι υπάρχει μια «πραγματική πιθανότητα» συμφωνίας.

Σημείωσε πως αν επιτευχθεί συμφωνία, (θα) είναι μια εξαιρετική αρχή για το Ιράν και εξαιρετική για την περιοχή.

Παράλληλα είπε ότι θέλει να υπάρχει «όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο στο σύστημα», όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα να χαλαρώσει τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί στη θάλασσα. Υποστήριξε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατακόρυφα μόλις υπάρξει συμφωνία.

Αυτές οι δηλώσεις Τραμπ στους δημοσιογράφους έρχονται έπειτα από σειρά δηλώσεων που έκανε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες για τον καθολικό τερματισμό» των εχθροπραξιών, οι οποίες «θα συνεχισθούν αυτήν την εβδομάδα», σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social ανακοινώνοντας επίσης ότι έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό για πενθήμερη αναβολή των επιθέσεων κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μια συμφωνία και αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα, ανέφερε αργότερα στο Fox Business Network.

Ιρανικές πηγές αμφισβήτησαν τις δηλώσεις Τραμπ σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ