Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να βυθίσει στην κρίση τις ασιατικές οικονομίες, προειδοποίησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, σε μια περιοχή εκτεθειμένη κατά πολύ στα προβλήματα που έχουν προκύψει στις ενεργειακές προμήθειες στη Μέση Ανατολή.

"Αυτή τη στιγμή το κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ είναι, υπό μια έννοια, μια ασιατική κρίση", δήλωσε στο Reuters ο Βίβιαν Μπαλακρίσναν.

Σε σχόλια που έκανε σε συνέντευξή του διάρκειας μιας ώρας ο υπουργός ήγειρε επίσης ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα και τη νομιμότητα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου, ο οποίος εισήλθε στην τέταρτη εβδομάδα του λέγοντας ότι "σύσσωμη η παγκόσμια οικονομία έχει συλληφθεί όμηρος" από μια σύγκρουση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική κρίση.

Ο πόλεμος έχει κλείσει το Στενό του Χορμούζ από το οποίο μεταφέρεται το 20% της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου οδηγώντας σε αύξηση τις τιμές του πετρελαίου και αυξάνοντας τους φόβους για μια νέα άνοδο του παγκόσμιου πληθωρισμού χωρίς να διακρίνεται τέλος στον ορίζοντα.

Ενώ οι ΗΠΑ έχουν γίνει καθαρός εξαγωγέας πετρελαίου, ασιατικές οικονομίες με βαριά βιομηχανία εξαρτώνται πολύ περισσότερο από το αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή, είπε ο Μπαλακρίσναν.

Η Ασία, η κορυφαία περιοχή εισαγωγής πετρελαίου, προμηθεύεται σχεδόν το 60% των πρώτων υλών αργού και πετροχημικού πετρελαϊκού αιθέρα από τη Μέση Ανατολή.

Αυτή η έκθεση έχει οδηγήσει χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, να σταματήσουν τις εξαγωγές εξευγενισμένων καυσίμων, ενώ πολλά πετροχημικά εργοστάσια και διυλιστήρια στην περιοχή έχουν μειώσει τις δραστηριότητές τους ή έχουν δηλώσει ανωτέρα βία.

Το Reuters αναφέρει ότι περίπου το 80% του πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω του Στενού του Χορμούζ κατευθύνεται σε Ασιάτες αγοραστές.

Ο Μπαλακρίσναν δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς αν η κατάσταση θα επιδεινωθεί στα επίπεδα της ασιατικής χρηματοπιστωτικής κρίσης του 1997-1998, η οποία προκάλεσε ύφεση σε πολλές χώρες της περιοχής και εξαπλώθηκε στην παγκόσμια οικονομία.

Αλλά η Σιγκαπούρη ετοιμάζει σχέδια έκτακτης ανάγκης όχι μόνο για να αντέξει την κρίση αλλά και για να αναζητήσει ευκαιρίες, είπε ο ίδιος.

«Στην τρέχουσα κατάσταση του κόσμου, κάποια σταθερότητα, κάποια προβλεψιμότητα, κάποια ασφάλεια, θα είναι μια ευπρόσδεκτη αχτίδα φωτός σε έναν κατά τα άλλα δύσκολο, ασταθή κόσμο», δήλωσε ο Μπαλακρίσναν.

Οι χώρες της Ασίας πρέπει να επιταχύνουν την ώθηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να ενισχύσουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, να εκσυγχρονίσουν τις ψηφιακές υποδομές και να επανεκπαιδεύσουν το εργατικό δυναμικό, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία των κρατικών ταμείων και αποτρέποντας τις κρίσεις στις οικονομίες ή τα νομίσματά τους, πρότεινε.

Έκπληκτος από το ξέσπασμα του πολέμου

Ο Μπαλακρίσναν δήλωσε απογοητευμένος που οι συνομιλίες κατέρρευσαν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

«Ομολογώ ότι εξεπλάγην με την έναρξη των εχθροπραξιών. Δεν το θεώρησα απαραίτητο. Δεν νομίζω ότι ήταν απαραίτητο, και ακόμη και τώρα, εκφράζονται αμφιβολίες για τη νομιμότητα της κατάστασης».

Η Σιγκαπούρη είναι μακροχρόνιος εταίρος των ΗΠΑ στον τομέα των επενδύσεων και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης εκτεταμένης στρατιωτικής εκπαίδευσης, της υλικοτεχνικής υποστήριξης και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Επίσης, έχει στενή εμπορική σχέση με την Κίνα και ο Μπαλακρίσναν δήλωσε ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Σιγκαπούρης να αναγκάζεται να επιλέξει πλευρά.

«Κατά καιρούς, η Σιγκαπούρη θα πρέπει να λέει όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Κίνα, αλλά πρέπει να είναι πολύ σαφές όταν λέμε όχι, ότι δεν γίνεται κατ' εντολή του άλλου, αλλά γίνεται έπειτα από προσεκτικό υπολογισμό του δικού μας μακροπρόθεσμου εθνικού συμφέροντος», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ