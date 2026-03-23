Το Κρεμλίνο έκρινε σήμερα πως μόνον η "πολιτική και διπλωματική οδός" θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, μετά την απειλή αργά το Σάββατο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταστρέψει ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς αν η Τεχεράνη δεν ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ σε 48 ώρες.

"Η κατάσταση θα έπρεπε να έχει περάσει ήδη εδώ και καιρό σε μια οδό πολιτικής και διπλωματικής ρύθμισης. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στην εκτόνωση της δραματικά τεταμένης κατάστασης που κυριαρχεί τώρα στην περιοχή", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Επίσης προειδοποίησε κατά οποιασδήποτε επίθεσης κατά του ηλεκτροπαραγωγικού πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ στο Ιράν, όπου εργάζονται Ρώσοι ειδικοί.

"Τα πλήγματα κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι δυνάμει εξαιρετικά επικίνδυνα και δημιουργούν τον κίνδυνο να υπάρξουν συνέπειες, ίσως ακόμη και ανεπανόρθωτες", προειδοποίησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε το Ιράν "να αφανίσει" ηλεκτροπαραγωγικούς του σταθμούς, αν η Τεχεράνη δεν ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ σε 48 ώρες.

Η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια αυτή οδός για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε καύσιμα έχει μπλοκαριστεί από το Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Απαντώντας στο τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου, το Ιράν προειδοποίησε χθες, Κυριακή, ότι θα κλείσει τελείως το στενό, στην περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει πράξη την απειλή του.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια ενεργειακή κρίση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ