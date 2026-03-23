Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα (23/3) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ανεμογεννήτρια ενός αιολικού πάρκου στην κομητεία Γιόνγκντεοκ της επαρχίας Βόρειου Κιονγκσάνγκ, στη Νότια Κορέα.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του koreaherald, τα τρία άτομα πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης μέσα στην ανεμογεννήτρια, όταν ξαφνικά ξέσπασε η πυρκαγιά.





A fire broke out at a wind turbine in Yeongdeok, North Gyeongsang Province, leaving three workers dead, authorities said Monday.https://t.co/RfKHyFdmMS pic.twitter.com/GOUNVMkj9G — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) March 23, 2026

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 11 ελικόπτερα, 148 άτομα και 50 οχήματα.

Η πρόσβαση στους γύρω δρόμους περιορίστηκε λόγω του κινδύνου πτώσης συντριμμιών, συμπεριλαμβανομένων θραυσμάτων πτερυγίων της ανεμογεννήτριας, από την κατασκευή.





JUST IN - 3 maintenance workers die inside a wind turbine after it caught fire in Yeongdeok, South Korea. Officials deployed 11 helicopters, 148 personnel and 50 vehicles to put out the fire — Korea Herald pic.twitter.com/c3RPqhf4Cy — Disclose.tv (@disclosetv) March 23, 2026





Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της πυρκαγιάς.



Πηγή: Πρώτο Θέμα



