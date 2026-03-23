Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα (23/3) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ανεμογεννήτρια  ενός αιολικού πάρκου στην κομητεία Γιόνγκντεοκ της επαρχίας Βόρειου Κιονγκσάνγκ, στη Νότια Κορέα.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του koreaherald, τα τρία άτομα πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης μέσα στην ανεμογεννήτρια, όταν ξαφνικά ξέσπασε η πυρκαγιά.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 11 ελικόπτερα, 148 άτομα και 50 οχήματα.

Η πρόσβαση στους γύρω δρόμους περιορίστηκε λόγω του κινδύνου πτώσης συντριμμιών, συμπεριλαμβανομένων θραυσμάτων πτερυγίων της ανεμογεννήτριας, από την κατασκευή.



Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

