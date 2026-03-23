Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ομάν τις τελευταίες 24 ώρες όταν οχήματα παρασύρθηκαν από πλημμύρες, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Ομάν και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων ανέφεραν ότι επτά άνθρωποι διασώθηκαν όταν ένα όχημα, που μετέφερε δέκα ανθρώπους, παρασύρθηκε από χείμαρρο στο κυβερνείο Μπάρκα ενώ οι άλλοι τρεις βρέθηκαν αργότερα νεκροί.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, δύο πολίτες έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από τα νερά των πλημμυρών σε ένα ρέμα στο κυβερνείο Αλ Μααούιλ, και τα πτώματά τους ανασύρθηκαν αργότερα.





Οι αρχές δήλωσαν πως οι θάνατοι σημειώθηκαν καθώς έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν τμήματα της χώρας.

Το Ομάν έχει βιώσει φονικές πλημμύρες τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων τον Απρίλιο του 2024, όταν ξαφνικές πλημμύρες είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι και να πλημμυρίσουν μεγάλες περιοχές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ