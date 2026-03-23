'Ενας Βρετανός, ο οποίος κρατείται σε φυλακή του Ιράν, έκανε σήμερα έκκληση προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να "βγει μπροστά" και να αμφισβητήσει δημοσίως τις κατηγορίες περί κατασκοπείας εις βάρος του ιδίου και της συζύγου του, οι οποίοι φοβούνται σήμερα για τη ζωή τους καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εισήλθε στην τέταρτη εβδομάδα του.

Ο Κρεγκ Φόρμαν και η σύζυγός του Λίντσεϊ καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο σε δεκαετή ποινή φυλάκισης αφότου το Ιράν τους κατηγόρησε ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Βρετανίας και του Ισραήλ. Το ζευγάρι έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις κατηγορίες.

Σε ηχητικό του μήνυμα που έστειλε από τη διαβόητη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, το οποίο άκουσε το Reuters, ο Κρεγκ Φόρμαν λέει ότι ο ίδιος και η σύζυγός του ζουν σε μια "πολεμική ζώνη" και κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση ότι απέτυχε να υπερασπιστεί την αθωότητά τους.

Ο Φόρμαν λέει ότι το ζευγάρι αισθάνεται "εγκαταλελειμμένο, μόνο και σε απόλυτη απόγνωση από την έλλειψη δημόσιας υπεράσπισης από τους κυβερνητικούς ιθύνοντες".

"Γνωρίζετε ότι είμαστε αθώοι. Πείτε το δημοσίως, πρέπει ξεκάθαρα να παρέμβετε, βγείτε μπροστά και βοηθήστε μας. Οι ζωές μας βρίσκονται σε μόνιμο κίνδυνο", είπε ο Φόρμαν.

Η Τεχεράνη έχει πληγεί επανειλημμένως από αμερικανικά και ισραηλινά χτυπήματα και στις αρχές Μαρτίου μια έκρηξη κοντά στην φυλακή Εβίν είχε ως αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια στο κτίριο και οι κρατούμενοι να βρουν καταφύγιο κάτω από τα κρεβάτια τους για να γλιτώσουν.

Ο Κρεγκ Φόρμαν είπε ότι το ζευγάρι δεν έχει λάβει "καμία πληροφορία" από τη βρετανική κυβέρνηση για το τι να κάνει αν επιδεινωθούν περαιτέρω οι συνθήκες.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε στο παρελθόν τις ποινές "απολύτως αδικαιολόγητες" και είπε ότι η ευημερία των Βρετανών υπηκόων που κρατούνται στο Ιράν αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Την περασμένη Παρασκευή δεσμεύτηκε να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στο Ιράν για την απελευθέρωση του ζευγαριού. Σήμερα ωστόσο δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ