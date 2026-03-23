Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, υποψήφιος των Σοσιαλιστών, κέρδισε με άνεση τις δημοτικές εκλογές του Παρισιού, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της σοσιαλιστικής διακυβέρνησης για τα επόμενα 6 χρόνια.

Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ θριάμβευσε εξασφαλίζοντας 50% έως 53% των ψήφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τριών exit poll, απέναντι στην υποψήφια της δεξιάς και υπουργό των κυβερνήσεων Σαρκοζί και Μακρόν, τη Ρασιντά Ντατί που ακολουθεί με 37% έως 40% των ψήφων.

Η νίκη του έναντι της κεντροδεξιάς Ρασιντά Ντατί επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της Αριστεράς στον δήμο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Από την πρώτη στιγμή, ο εκλεγμένος δήμαρχος έδειξε το οικολογικό του στίγμα, μεταβαίνοντας με ποδήλατο από το εκλογικό κέντρο στο δημαρχείο συνοδευόμενος από υποστηρικτές του.

🔴 EMMANUEL GRÉGOIRE SE REND À LA MAIRIE DE PARIS VOIR ANNE HIDALGO À VÉLO, après sa victoire@BFMTV pic.twitter.com/B2eTJf9lM1 — Anthony Lebbos (@AnthonyLebbos) March 22, 2026

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γκρεγκουάρ φαίνεται να ακολουθεί τα βήματα της προκατόχου του, Αν Ινταλγκό, η οποία άφησε έντονο «πράσινο» αποτύπωμα κατά τα 12 χρόνια της θητείας της.

Έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, η αριστερά διατήρησε τη Μασσαλία, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Γαλλίας, απέναντι στον υποψήφιο του Εθνικού Συναγερμού, σύμφωνα με τα exit poll.

Ο απερχόμενος δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν αναμένεται να λάβει 53% έως 55,2% των ψήφων έναντι του ακροδεξιού υποψήφιου Φρανκ Αλιζιό που έπεται με 39,1% έως 41,5% των ψήφων.

Ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν, ο Εντουάρ Φιλίπ επανενεξελέγη δήμαρχος της Χάβρης εξασφαλίζοντας ποσοστό 47% .

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός απέτυχε να κερδίσει την πόλη της Τουλόν, που αποτελούσε, μαζί με τη Μασσαλία, έναν από τους κύριους στόχους του στις δημοτικές εκλογές.

Η βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, Λορ Λαβαλέτ (46,5%) ηττήθηκε στην Τουλόν από την υποψήφια της δεξιάς Ζοζέ Μασί που εξασφάλισε το 53,5% των ψήφων, σύμφωνα με exit poll του Elabe.

Στη Νίκαια, νικητής των δημοτικών εκλογών είναι ο σύμμαχος του Εθνικού Συναγερμού, Ερίκ Σιοτί με 45% , έναντι του υποψηφίου της δεξιάς που εξασφάλισε το 39,5% και της συμμαχίας της αριστεράς που ακολούθησε με το 15,5%.

«Το Παρίσι θα είναι η καρδιά της αντίστασης»

Σε δηλώσεις του μετά την εκλογική του νίκη, ο Γκρεγκουάρ τόνισε ότι «το Παρίσι θα είναι η καρδιά της αντίστασης» απέναντι στην ένωση της Δεξιάς με την άκρα Δεξιά, ένα μήνυμα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών ως «πρόγευση» της επερχόμενης εθνικής πολιτικής μάχης, που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη.

