Η Κίνα προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο η κατάσταση να γίνει "ανεξέλεγκτη" στη Μέση Ανατολή, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή να καταστρέψει ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς.

"Αν ο πόλεμος διευρυνθεί και η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, όλη η περιοχή θα μπορούσε να βυθιστεί σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση", δήλωσε στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Λιν Τζιάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προχθές Σάββατο ότι οι ΗΠΑ "θα αφανίσουν" τους ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, αν η Τεχεράνη δεν ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ μέσα σε 48 ώρες.

"Η χρήση βίας θα οδηγήσει μόνον σε έναν φαύλο κύκλο", πρόσθεσε ο Λιν Τζιάν, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος δεν έπρεπε να έχει αρχίσει εξαρχής.

Παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ότι η Ρωσία αντιτίθεται σε οποιονδήποτε αποκλεισμό του Στενού του Χορμούζ, αλλά σημειώνει ότι τα ζητήματα αυτού του είδους πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης παγκόσμιας κατάστασης.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε στο μεταξύ, επικαλούμενο και αυτό το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ότι η Ρωσία ελπίζει πως οι ΗΠΑ θα έχουν την κοινή λογική να μην απειλήσουν τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Μπουσέρ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ