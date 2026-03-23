«Καμιά χώρα» δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τις συνέπειες παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα ο Φατίχ Μπιρόλ, ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), κάνοντας λόγο περί «μείζονος απειλής» για την παγκόσμια οικονομία.

«Καμιά χώρα δεν θα μπορέσει να έχει ανοσία έναντι των συνεπειών αυτής της κρίσης, αν συνεχιστεί σε αυτόν τον δρόμο. Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρξει δράση σε παγκόσμια κλίμακα», είπε ο κ. Μπιρόλ απευθυνόμενος σε εκπροσώπους του Τύπου στην Καμπέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ