Ο Πρόεδρος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (ΜΙΤ), Ιμπραήμ Καλίν, πραγματοποίησε σημαντική συνάντηση με μέλη του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη, στις 22 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκαν οι συνεχιζόμενες επιθέσεις και παραβιάσεις του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ενότητας απέναντι στην κατοχή και στις αποσταθεροποιητικές πολιτικές του Ισραήλ, που, όπως τονίστηκε, στοχεύουν στην ανάφλεξη ολόκληρης της περιοχής, με έμφαση στην Ιερουσαλήμ, ενώ υπογραμμίστηκε ότι δεν θα γίνουν αποδεκτά τετελεσμένα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ανάγκη άμεσης παύσης των επιθέσεων, στην απρόσκοπτη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και στην υποχρέωση του Ισραήλ να εφαρμόσει πλήρως τα συμφωνηθέντα της πρώτης φάσης το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, εξετάστηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης βίας από εποίκους και της επέκτασης των οικισμών στη Δυτική Όχθη, καθώς και η πίεση που ασκούν οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στους Παλαιστινίους.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς εξέφρασε, επίσης, τις ευχαριστίες της προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τις μέχρι σήμερα προσπάθειες της Άγκυρας προς επίτευξη ειρήνης στη Γάζα.

Τέλος, τονίστηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει και θα εντείνει τις πρωτοβουλίες της με στόχο την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης στη Γάζα.



