Σε ιδιαίτερα υψηλούς και απειλητικούς τόνους κινήθηκε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας και βουλευτής του ΑΚΡ, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος προειδοποίησε για βαριές συνέπειες σε περίπτωση άμεσης σύγκρουσης με το Ισραήλ.

Ο Σοϊλού προχώρησε στις αναφορές αυτές κατά τη διάρκεια εορταστικής συγκέντρωσης που διοργάνωσε η κομματική οργάνωση του ΑΚΡ στην περιοχή Γκαζιοσμάνπασα. Αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, διεμήνυσε ότι οποιαδήποτε άμεση απειλή κατά της Τουρκίας θα προκαλούσε ακραία αντίδραση, υποστηρίζοντας πως, ακόμη κι αν μια τέτοια σύγκρουση είχε βαρύ ανθρώπινο κόστος, ούτε το Ισραήλ θα έβγαινε αλώβητο.

Στην τοποθέτησή του, ο πρώην υπουργός επέμεινε στη γεωγραφική και στρατηγική εγγύτητα της Τουρκίας με το Ισραήλ, σημειώνοντας πως οι δύο χώρες βρίσκονται ουσιαστικά εντός αμοιβαίας εμβέλειας.

Συγκεκριμένα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε ότι το Ισραήλ απέχει μόλις πέντε ώρες από την επαρχία Χατάι, δήλωσε: «Μπορεί να χάσουμε 300-400 χιλιάδες μάρτυρες, αλλά με τη βοήθεια του Αλλάχ δεν θα υπάρχει πλέον κράτος που να λέγεται Ισραήλ.»





Ο Σοϊλού έντυσε μάλιστα τις δηλώσεις του και με θρησκευτικό και ανθρωπιστικό περιεχόμενο, εντάσσοντας τις εξελίξεις σε ένα ευρύτερο αφήγημα που αφορά τη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν. Έκανε λόγο για δυσανάλογο πλήγμα σε μουσουλμανικούς πληθυσμούς και υποστήριξε ότι η κατάσταση στην περιοχή δεν αφήνει περιθώρια για δισταγμούς.

Παρά τη σκληρή φρασεολογία, ο βουλευτής του ΑΚΡ έσπευσε να επαινέσει τη στάση του Ταγίπ Ερντογάν, την οποία χαρακτήρισε αποφασιστική αλλά ταυτόχρονα προσεκτική και συνετή. Τόνισε ότι η Τουρκία δεν πρέπει να παρασυρθεί σε άμεση εμπλοκή, αλλά οφείλει να διατηρεί την ικανότητα να απαντήσει δυναμικά εφόσον χρειαστεί.



