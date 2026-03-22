Σε έντονη διπλωματική κινητικότητα προχώρησε η Τουρκία, επιχειρώντας να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια χρονική συγκυρία όπου η ένταση στην περιοχή αυξάνεται επικίνδυνα.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Hakan Fidan πραγματοποίησε τέσσερις ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με βασικούς διεθνείς παράγοντες, επιδιώκοντας να προωθήσει πρωτοβουλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Στο πλαίσιο αυτό, είχε επαφές με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Badr Abdelatty, την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, καθώς και με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν σε ξεχωριστά τηλεφωνήματα, καταδεικνύοντας την προσπάθεια της Άγκυρας να λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές, σε μια περίοδο όπου οι απευθείας δίαυλοι παραμένουν περιορισμένοι.

Την ίδια ώρα, η ένταση κλιμακώνεται, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον θα «εξαλείψει» ενεργειακές υποδομές του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει στο πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός 48 ωρών. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε μόλις μία ημέρα μετά από δηλώσεις περί ενδεχόμενης αποκλιμάκωσης, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τις προθέσεις της αμερικανικής πλευράς.

Από την πλευρά του, το Ιράν αντέδρασε άμεσα, προειδοποιώντας ότι θα πλήξει αμερικανικές εγκαταστάσεις, καθώς και ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο και στο Ισραήλ, σε περίπτωση που υλοποιηθούν οι αμερικανικές απειλές.

Παράλληλα, διαφαίνονται ρωγμές στο δυτικό στρατόπεδο, καθώς ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε μια ευρύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά την πρόσφατη απόπειρα ιρανικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, επιμένει σε περιορισμένο ρόλο, δίνοντας έμφαση σε αμυντικές επιχειρήσεις και όχι σε επιθετικές ενέργειες.

Παρά τις εντατικές διπλωματικές επαφές της Άγκυρας, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο απτό αποτέλεσμα που να οδηγεί σε αποκλιμάκωση. Η κρίση εισέρχεται πλέον στην τέταρτη εβδομάδα, με αυξανόμενες ανησυχίες για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τις διεθνείς ενεργειακές ροές και την παγκόσμια οικονομία.

Η Τουρκία επιχειρεί να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, ωστόσο η σκληρή στάση των εμπλεκομένων πλευρών και η έντονη γεωπολιτική πόλωση καθιστούν, προς το παρόν, δύσκολη οποιαδήποτε άμεση διπλωματική διέξοδο.