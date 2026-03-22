Τραγική εξέλιξη σημειώθηκε μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στο Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, καθώς ένας από τους τραυματίες που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια υπέκυψε στα τραύματά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι στη συνοικία Αϊβανσαράι, στην οδό Έμπε, όταν δύο διώροφα, γειτονικά κτήρια κατέρρευσαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από την κατάρρευση προκλήθηκε πανικός στην περιοχή και έσπασαν τζάμια σε γειτονικά κτήρια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της AFAD, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι εντοπισμού. Οι διασώστες εργάστηκαν για περίπου έξι ώρες κάτω από δύσκολες συνθήκες για τον απεγκλωβισμό των πολιτών.

Συνολικά 11 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Από αυτούς, οι 10 δεν διατρέχουν κίνδυνο, ωστόσο ένας βαριά τραυματίας υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση της περιοχής για λόγους ασφαλείας, ενώ συνεχίστηκαν οι έρευνες για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους, με συνεχείς εκκλήσεις για σιγή ώστε να εντοπιστούν πιθανά σημάδια ζωής.

Ο Κυβερνήτης Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, βρέθηκε στο σημείο και δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συντονίζονται από την τοπική διοίκηση με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, τονίζοντας τις δυσκολίες λόγω του περιορισμένου χώρου.

Παράλληλα, ξεκίνησε δικαστική έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης. Όπως ανακοινώθηκε, δύο εισαγγελείς έχουν αναλάβει την υπόθεση, προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα.

Ο Τούρκος Υπουργός Υγείας, Κεμάλ Μεμίσογλου, σε μήνυμά του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους πληγέντες.

Πηγή: ΚΥΠΕ