Από φυσικό αέριο προκλήθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη στο Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, την τελευταία ημέρα του Μπαϊραμιού, από την οποία κατέρρευσαν δύο τριώροφα κτήρια.

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι συνολικά 9 άτομα παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια. Από αυτά, 8 απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα, ενώ οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση ενός ακόμη ατόμου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Αϊβανσαράι, στην οδό Έμπε. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας (AFAD) και της Αστυνομίας,.

Σύμφωνα με τον νομάρχη, επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς η ζωή τους να διατρέχει κίνδυνο.

«Η έκρηξη, που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από φυσικό αέριο, οδήγησε σε κατάρρευση δύο γειτονικών κτηρίων. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να απεγκλωβίσουμε τους συμπολίτες μας και να διασφαλίσουμε τη θεραπεία τους», ανέφερε.

Σε ανακοίνωση της νομαρχίας επιβεβαιώνεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι και ότι είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των δύο κτηρίων. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ στην περιοχή έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ