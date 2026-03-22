Ο Βρετανός υπουργός Στέγασης, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στιβ Ριντ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν σχεδιάζει να χτυπήσει την Ευρώπη με βαλλιστικούς πυραύλους ή ότι έχει καν την ικανότητα να το κάνει.

«Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις που να τεκμηριώνουν τα όσα λέγονται», απάντησε σήμερα ο Ριντ μιλώντας στο BBC. «Δεν έχω ενημερωθεί για οποιαδήποτε εκτίμηση ότι προσπαθούν (σ.σ. οι Ιρανοί) να στοχοθετήσουν την Ευρώπη, πόσο δε μάλλον ότι θα μπορούσαν αν το προσπαθούσαν», πρόσθεσε.

Σε ξεχωριστή του συνέντευξη στο Sky News ο Ριντ επεσήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε για τον εαυτό του όταν δήλωσε ότι «θα αφανίσει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει το Στενό του Χορμούζ μέσα σε 48 ώρες.

Όταν ρωτήθηκε για τη στάση της Βρετανίας αναφορικά με το τελεσίγραφο αυτό, ο Ριντ απάντησε: «Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι απόλυτα ικανός να μιλά για τον εαυτό του και να υπερασπίζεται τα όσα λέει».

«Δεν θα συρθούμε στον πόλεμο, αλλά θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας στην περιοχή. Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση», σημείωσε ο Βρετανός υπουργός.

Μετά την εκτόξευση χθες Σάββατο δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με στόχο την αμερικανοβρετανική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό ο ισραηλινός στρατός εκτίμησε ότι η Τεχεράνη απέδειξε ότι είναι ικανή να φτάσει σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο.

Ισχυρίστηκε ότι οι πύραυλοι του Ιράν μπορούν να φτάσουν σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων, γεγονός που αποτελεί απειλή για δεκάδες χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.



