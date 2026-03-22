Το Ιράν απείλησε ότι ακόμη και ένα περιορισμένο πλήγμα κατά των ενεργειακών του υποδομών θα μπορούσε να προκαλέσει γενικευμένο μπλακάουτ σε ολόκληρη την περιοχή.

Σχολιάζοντας την προθεσμία 48 ωρών που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, το ημικρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν «Μερ» έγραψε πως σε μία τέτοια περίπτωση ολόκληρη η περιοχή «ολόκληρη η περιοχή θα βυθιστεί στο σκοτάδι».

Το Πρακτορείο δημοσίευσε επίσης χάρτη με σημειωμένους μεγάλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής σε χώρες του Περσικού Κόλπου, μεταξύ αυτών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Κουβέιτ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το 70% έως 80% των μεγάλων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής είναι εγκατεστημένες κατά μήκος της ακτογραμμής του Περσικού Κόλπου και βρίσκονται εντός εμβέλειας ιρανικών πυραύλων.

Την ίδια ώρα, Ιρανός Βουλευτής δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία χρεώνει έως και 2 εκατ. δολάρια σε ορισμένα πλοία για τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ, παρουσιάζοντας το μέτρο ως «μέρος νέας πολιτικής ελέγχου της στρατηγικής θαλάσσιας οδού».

Ο Αλαντίν Μπορουτζερντί, μέλος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, ανέφερε ότι το μέτρο έχει ήδη εφαρμοστεί και αντικατοπτρίζει ένα νέο «κυρίαρχο καθεστώς» στα Στενά, έπειτα από δεκαετίες.

«Ο πόλεμος έχει κόστος και είναι φυσικό να εισπράττουμε τέλη διέλευσης από πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή καταδεικνύει την «εξουσία» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Μπορουτζερντί αναφέρθηκε και στην προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να πλήξουν ενεργειακές υποδομές του Ιράν εάν τα Στενά δεν ανοίξουν εντός 48 ωρών, υποστηρίζοντας ότι οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ισραήλ βρίσκονται εντός εμβέλειας και θα μπορούσαν να καταστραφούν «εντός μίας ημέρας».



Πηγή: ΚΥΠΕ