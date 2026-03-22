Ο πόλεμος στο Ιράν είναι χωρίς έλεος και βάζει μπουρλότο στα καύσιμα λόγω των εκατέρωθεν κτυπημάτων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, όπως είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα του Ιράν (“South Pars”) και άλλες υποδομές στο Κατάρ, στο Κουβέιτ και στη Σαουδική Αραβία. Μετά με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύθηκαν και δη το BRENT κυμαίνεται από 107 έως και 112 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία. Η Wall Street Journal, επικαλούμενη επίσημες πηγές της Σ. Αραβίας, ισχυρίζεται ότι, εάν ο πόλεμος φθάσει ώς τον Μάιο, η τιμή του πετρελαίου θα είναι δυνατό να εκτιναχθεί στα 180 δολάρια το βαρέλι. Οι ζημιές επί των υποδομών δημιουργούν μακροπρόθεσμα προβλήματα στην ενεργειακή παραγωγή, με επιπτώσεις που ενδέχεται να συνεχιστούν για αρκετό χρόνο μετά το τέλος του πολέμου. Μόνο από ένα κτύπημα που δέχθηκαν, οι Καταριανοί δήλωσαν ότι η κανονική επαναλειτουργία θα χρειαστεί 5 χρόνια και ότι θα υπάρξει μείωση 17% στο φυσικό αέριο. Σύμφωνα, πάντως, με τους Ισραηλινούς, ο πόλεμος θα διαρκέσει κάποιες εβδομάδες ακόμη, με ανοικτό το ενδεχόμενο διάχυσης. Ήδη, ο ισραηλινός στρατός άρχισε χερσαία επιχείρηση «σκούπα» στον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ και το Ιράν να αντιστέκονται.



