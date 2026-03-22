Το Βέλγιο τιμά σήμερα τα δέκα χρόνια από τις τζιχαντιστικές επιθέσεις του Μαρτίου 2016 στις Βρυξέλλες, με το τραύμα που έχουν αφήσει να είναι ακόμη αισθητό στη χώρα, οι αρχές της οποίας δηλώνουν ότι έχουν πάρει μαθήματα από αυτή την τραγωδία ενισχύοντας τη μάχη κατά της τρομοκρατίας και τη συλλογή Πληροφοριών.

Αυτές οι επιθέσεις αυτοκτονίας, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, κόστισαν τη ζωή σε 32 ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν στις 22 Μαρτίου 2016, τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψη του Σάλαχ Αμπντεσλάμ στη βελγική πρωτεύουσα, του μοναδικού επιζώντα από την ομάδα τζιχαντιστών που είχε εξαπολύσει μερικούς μήνες νωρίτερα αιματηρή επίθεση στο Παρίσι.

Ο ίδιος τρομοκρατικός πυρήνας που εξαπέλυσε την επίθεση στις Βρυξέλλες βρισκόταν πίσω και από την επίθεση της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι και τα προάστιά του, στην οποία σκοτώθηκαν 130 άνθρωποι. Η σύλληψη του Αμπντεσλάμ ώθησε τους τζιχαντιστές να επισπεύσουν την επίθεσή τους στις Βρυξέλλες.

Σήμερα το πρωί, ακριβώς τη ώρα που οι τρεις δράστες πυροδότησαν τα εκρηκτικά τους πριν δέκα χρόνια – δύο σε χώρο του αεροδρομίου των Βρυξελλών και ένας σε γεμάτο σταθμό του μετρό – όλο το Βέλγιο θα θυμηθεί τη φρικτή αυτή τρομοκρατική επίθεση, την πλέον πολύνεκρη στην ιστορία του.

Τις τελετές μνήμης οργάνωσε το γραφείο του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρ Ντε Βέβερ και σε αυτές θα παραστεί το βασιλικό ζεύγος Φίλιππος και Ματθίλδη. Θα ξεκινήσουν περίπου στις 08:00 (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών και μία ώρα αργότερα θα μεταφερθούν στον σταθμό μετρό Μαλμπέκ, τον δεύτερο στόχο των δραστών στην καρδιά της ευρωπαϊκής συνοικία όπου στεγάζονται θεσμοί της ΕΕ. Μπροστά από το μνημείο που έχει ανεγερθεί στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, ενώ επιζώντες θα καταθέσουν τις μαρτυρίες τους.

Οι τελετές πραγματοποιούνται εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή, ένα πλαίσιο που έχει προκαλέσει την ανησυχία των βελγικών αρχών για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων.

Έκρηξη που οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια προκάλεσε ζημιές στις 9 Μαρτίου σε συναγωγή στη Λιέγη χωρίς να υπάρξουν θύματα. Δύο αντίστοιχα περιστατικά σημειώθηκαν στην Ολλανδία στις 13 και 14 Μαρτίου με στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Στο Βέλγιο η τρομοκρατική απειλή παραμένει στο επίπεδο 3 μιας κλίμακας τεσσάρων βαθμίδων και θεωρείται «σοβαρή» μετά την επίθεση που εξαπολύθηκε τον Οκτώβριο του 2023 στις Βρυξέλλες. Τότε ένας ριζοσπαστικοποιημένος Τυνήσιος σκότωσε δύο Σουηδούς φιλάθλους ποδοσφαίρου προτού πέσει νεκρός την επομένη από τα πυρά της αστυνομίας.



Διαβάστε επίσης: Nότιο Ισραήλ: Πάνω από 150 τραυματίες από τις ιρανικές επιθέσεις





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ