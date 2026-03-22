Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις χθες Σάββατο εναντίον δύο πόλεων στο νότιο Ισραήλ, τραυματίζοντας περισσότερους από 100 ανθρώπους, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει αποφασισμένος πως η χώρα του θα εξακολουθήσει να πλήττει τον εχθρό «σε όλα τα μέτωπα».

Τουλάχιστον 71 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δέκα σοβαρά, κατά την πυραυλική επίθεση στην πόλη Αράντ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ισραηλινών αρχών.

Νωρίτερα, ιρανικός πύραυλος έπληξε την πόλη Ντιμόνα – στα περίχωρα της οποίας στεγάζεται ένα κέντρο πυρηνικής έρευνας, στην έρημο Νεγκέβ – προκαλώντας τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων.

«Είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», τόνισε ο Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως «θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα».





Μετά τις ενεργειακές υποδομές, οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή έχουν εξαπλωθεί και στο στόχαστρο έχουν μπει πλέον και πυρηνικές εγκαταστάσεις, με το Ιράν να στοχεύει την Ντιμόνα σε αντίποινα για την επίθεση εναντίον της Νατάνζ.

Η κατοικημένη περιοχή που επλήγη στην Ντιμόνα απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από το κέντρο πυρηνικών ερευνών.

Το Ισραήλ θεωρείται η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα, παρότι επισήμως δεν το επιβεβαιώνει.

Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της Ντιμόνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ανταπόδοση» της «εχθρικής» επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ του κεντρικού Ιράν.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, «δεν έχει αναφερθεί διαρροή ραδιενέργειας» στην περιοχή, η οποία είχε πληγεί επίσης στις αρχές Μαρτίου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δήλωσαν άγνοια σχετικά με το συγκεκριμένο πλήγμα, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ισραήλ μετέδωσε πως επρόκειτο για αμερικανική επίθεση. Το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι έπληξε το πανεπιστημιακό κέντρο Μάλεκ-Αστάρ που «χρησιμοποιείται από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς για την ανάπτυξη εξαρτημάτων για πυρηνικά όπλα».

Στον απόηχο των πληγμάτων στη Νατάνζ του Ιράν και στην Ντιμόνα του Ισραήλ, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι απηύθυνε έκκληση για μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση» προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Η Ρωσία, παραδοσιακός σύμμαχος του Ιράν, καταδίκασε τα «ανεύθυνα» πλήγματα, υπογραμμίζοντας ότι ελλοχεύει «κίνδυνος καταστροφής για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ