Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε πως το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να πλήττει τους εχθρούς του σε όλα τα μέτωπα, αναγνωρίζοντας πως αυτή είναι μια «πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», αφού ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο ισραηλινές πόλεις τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

«Θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον δήμαρχο του Αράντ, καθώς επίσης και με τον δήμαρχο της Ντιμόνα νωρίτερα, ενώ κάλεσε τις κρατικές υπηρεσίες να παράσχουν κάθε αναγκαία βοήθεια.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ