Η απουσία δημόσιας εμφάνισης του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατά τον εορτασμό του Νορούζ έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και κινητοποίηση στις διεθνείς υπηρεσίες πληροφοριών. Υπηρεσίες όπως η CIA και η Μοσάντ παρακολουθούσαν στενά την περίσταση, αναμένοντας το παραδοσιακό πρωτοχρονιάτικο μήνυμα. Ωστόσο, αντί για τηλεοπτική ή έστω μαγνητοσκοπημένη παρουσία, δημοσιοποιήθηκε μόνο μια γραπτή ανακοίνωση, γεγονός που ενίσχυσε τα ερωτήματα γύρω από την κατάσταση του.

Η περιορισμένη δημόσια εικόνα του Χαμενεΐ αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε λόγους ασφαλείας. Το Ισραήλ φέρεται να τον έχει κατατάξει στους βασικούς στόχους του, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του. Παρά ταύτα, η πλήρης απουσία ακόμη και προηχογραφημένου υλικού τρεις εβδομάδες μετά την ανάληψη της ηγεσίας εντείνει την αβεβαιότητα.

Πληροφορίες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ αναφέρουν ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο Χαμενεΐ παραμένει εν ζωή. Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι που επιχείρησαν να οργανώσουν δια ζώσης συναντήσεις μαζί του δεν κατάφεραν να τον προσεγγίσουν, λόγω αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Το γεγονός αυτό τροφοδοτεί τα σενάρια περί περιορισμένης δυνατότητας άσκησης των καθηκόντων του.

Το ζήτημα της πραγματικής εξουσίας στην Τεχεράνη βρίσκεται στο επίκεντρο των αναλύσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενημερωθεί εκτενώς από τις υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η ομάδα εθνικής ασφάλειας προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις. Ισραηλινές πηγές σημειώνουν ότι δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις πως ο Χαμενεΐ ασκεί πλήρως τον ηγετικό του ρόλο.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί, ο οποίος φερόταν να έχει αναλάβει προσωρινά ρόλο de facto ηγέτη. Η απώλειά του ενίσχυσε το κενό εξουσίας, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολο τον εντοπισμό αξιόπιστων συνομιλητών στο ιρανικό καθεστώς, όπως παραδέχθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, κορυφαία στελέχη του Ιράν φέρονται να λειτουργούν υπό καθεστώς διαρκούς απειλής, αποφεύγοντας ψηφιακές επικοινωνίες και μετακινούμενα συνεχώς μεταξύ ασφαλών τοποθεσιών. Στο μήνυμά του για το Νορούζ, που αναρτήθηκε στο Telegram, ο Χαμενεΐ κάλεσε σε ενότητα, ενώ αμερικανικές υπηρεσίες εξετάζουν κατά πόσο οι συνοδευτικές φωτογραφίες είναι πρόσφατες.

Αντίθετα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εμφανίστηκε κανονικά με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, γεγονός που ενίσχυσε τα ερωτήματα για την απουσία του ανώτατου ηγέτη. Αναλυτές επισημαίνουν ότι, αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις πλήρους αδυναμίας άσκησης εξουσίας από τον Χαμενεΐ, οι συνθήκες ασφαλείας και πιθανός τραυματισμός περιορίζουν τη δημόσια παρουσία του.

Σε κάθε περίπτωση, η δομή εξουσίας στο Ιράν φαίνεται να βρίσκεται σε κρίσιμη φάση. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έχουν ενισχύσει τον ρόλο τους, καλύπτοντας μέρος του κενού εξουσίας. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η ενίσχυση ακόμη πιο σκληροπυρηνικών στοιχείων, καθώς οι εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις αυξάνονται, διαμορφώνοντας ένα αβέβαιο πολιτικό τοπίο για τη χώρα.

Πηγή: huffingtonpost.gr