Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι «δεν βρίσκουμε κανέναν από το Ιράν για να μιλήσουμε», με φόντο μια διαπραγμάτευση για πιθανή εκεχειρία του πολέμου, η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ένα βίντεο που θα μπορούσε να αποτελεί την πρώτη εμφάνιση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Συγκεκριμένα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που ισχυρίζονται ότι είναι το πρώτο βίντεο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να διδάσκει θρησκευτικά σε ομάδα μαθητών. Το Ιρανικό Ραδιοτηλεοπτικό Ίδρυμα (IRIB) δήλωσε ότι το υλικό δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά.

Iran releases video of Mojtaba Khamenei amid health mystery



Ωστόσο, το IRIB δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πότε γυρίστηκε το βίντεο, κάτι που εγείρει υποψίες ότι μπορεί να πρόκειται για αρχειοθετημένο υλικό.

Στο βίντεο, ο Χαμενεΐ φαίνεται να απευθύνεται στους μαθητές στα αραβικά.

Ο 56χρονος κληρικός ανέλαβε τον ρόλο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, από επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, παραμένει εκτός δημόσιου βίου από την έναρξη του πολέμου, εντείνοντας τις φήμες για την υγεία του.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο πόδι κατά τις επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή της συζύγου και του παιδιού του, ενώ τα αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι είναι «παραμορφωμένος» και ενδέχεται να βρίσκεται σε κώμα.

Ένα καταλανικό μέσο από το Κατάρ ισχυρίστηκε ότι ο Χαμενεΐ βρίσκεται στη Μόσχα για θεραπεία και ανάρρωση.

Παρά την απουσία του από τη δημόσια ζωή, ο Ανώτατος Ηγέτης απηύθυνε ακόμη και σήμερα γραπτή έκκληση για εθνική ενότητα και ενίσχυση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες και δήλωσε ότι η ζωτική παγκόσμια αρτηρία των Στενών του Ορμούζ θα συνεχίσει να παραμένει κλειστή για να ασκήσει πίεση στους εχθρούς του Ιράν.

