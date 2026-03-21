Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ιστορικής μνήμης, πλήθος πιστών συγκεντρώθηκε στην Παναγία των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη για να ψάλει τον Ακάθιστο Ύμνο, στον ίδιο χώρο όπου ακούστηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου 1.400 χρόνια.

Η τελετή αναβίωσε μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ορθόδοξης παράδοσης, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 Ελλάδος, το 626, κατά την επιδρομή των Αβάρων, ο πατριάρχης Σέργιος περιέφερε την εικόνα της Παναγίας γύρω από τα τείχη, όταν ξέσπασε τρικυμία στον Κεράτιο Κόλπο και καταστράφηκε ο εχθρικός στόλος.

Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, οι πιστοί έψαλαν τότε τον ύμνο για πρώτη φορά.