Μήνυμα με σαφείς αιχμές κατά της Ελλάδας για το Αιγαίο και την Κύπρο έστειλε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας ότι η Άγκυρα θα προστατεύσει τα δικαιώματά της και την ασφάλεια της «ΤΔΒΚ».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επανέλαβε ότι η Άγκυρα προτάσσει τη νομιμότητα και την ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα θέτει ως προτεραιότητα την προάσπιση των συμφερόντων της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

«Εκφράζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι λαμβάνουμε ως βάση το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη για την επίλυση των κρίσεων και των προβλημάτων μεταξύ των χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύουμε στην εγκαθίδρυση μιας τάξης βασισμένης στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δικαιοσύνη και στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Βέβαια, η προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου αποτελεί επίσης μια αναπόσπαστη ευθύνη για την Τουρκία».

«Δεν απαντάμε στις προβοκατόρικες δηλώσεις της Ελλάδας»

Ο Γκιουλέρ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, αξιοποιώντας το κλίμα έντασης στην περιοχή.

Όπως ανέφερε: «Γινόμαστε επίσης μάρτυρες των προσπαθειών της Ελλάδας να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα γεγονότα στο Κυπριακό και ως προς τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου, εκμεταλλευόμενη το ευαίσθητο κλίμα στην περιοχή. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους βήματα δεν εξυπηρετούν την ειρήνη στην περιοχή. Θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη ούτε θα απαντήσουμε στις προβοκατόρικες δηλώσεις των συνομιλητών μας σχετικά με αυτό το θέμα».

Στήριξη του ψευδοκράτους στρατιωτικά μέτρα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τούρκος υπουργός στην ασφάλεια των Κατεχομένων υπογραμμίζοντας την αποστολή στρατιωτικών μέσων στο νησί.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η Τουρκία διαθέτει την απαιτούμενη βούληση και δύναμη για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων της, τα οποία βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, καθώς και για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Μετά την απειλή από πυραύλους και drones που πηγάζει από τις πρόσφατες συγκρούσεις, έχουν αποσταλεί αεροπορικά και αμυντικά στοιχεία στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου με σκοπό την υποστήριξη της ασφάλειας του εναερίου χώρου και την ενίσχυση της ικανότητάς μας για ταχεία αντίδραση ενόψει πιθανών απειλών».

Μήνυμα αποφασιστικότητας

Ο Γκιουλέρ υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της σε όλα τα μέτωπα.

Όπως τόνισε: «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, τόσο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο όσο και στην Κύπρο».