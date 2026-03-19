Αυξανόμενο κίνδυνο αντιμετωπίζει η αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών (τσιπ) της Ασίας λόγω της έλλειψης ηλίου, λόγω του πολέμου με το Ιράν, ενώ συνεχίζεται η διακοπή παραγωγής φυσικού αερίου στο Κατάρ, αναφέρει η οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings.

«Ο πιστωτικός κίνδυνος θα επιδεινωθεί εάν οι ελλείψεις εφοδιασμού υπερβούν τα αποθέματα, ως αποτέλεσμα των προμηθειών υψηλότερου κόστους, των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και την ιεράρχηση της παραγωγής», προειδοποιεί ο αμερικανικός οίκος σε έκθεση με τίτλο «Η παρατεταμένη σύγκρουση στο Ιράν αυξάνει τον κίνδυνο έλλειψης Ηλίου για τους ημιαγωγούς».

Αναφέρει ότι η διακοπή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στο Κατάρ περιορίζει την προσφορά ηλίου, ενός υποπροϊόντος φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ημιαγωγών και στην ιατρική απεικόνιση και προσθέτει ότι οι προληπτικές αγορές ηλίου ενισχύουν την πίεση.

Προσθέτει ότι το ήλιο παράγεται κατά την εξόρυξη και την υγροποίηση φυσικού αερίου, επομένως οποιαδήποτε διακοπή της παραγωγής φυσικού αερίου μπορεί να προκαλέσει γρήγορα συναγερμό και να ωθήσει τους αγοραστές προς την αγορά spot, όπου η τιμή και η διαθεσιμότητα μπορούν να αλλάξουν απότομα.

Σύμφωνα με τον Fitch, η Νότια Κορέα εμφανίζεται μεταξύ των πιο ευάλωτων χωρών, επειδή πέρσι το 64,7% των εισαγωγών ηλίου της προήλθε από το Κατάρ.

Ο οίκος σημειώνει ότι η Ταϊβάν αντιμετωπίζει παρόμοιους κινδύνους, καθώς βασίζεται στο Κατάρ για το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών της σε ήλιο.

Η βραχυπρόθεσμη εναλλακτική προμήθεια είναι δύσκολη, με την προμήθεια από τις ΗΠΑ με υψηλότερο κόστος να αποτελεί πιθανή εναλλακτική λύση, προσθέτει.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, οι προμήθειες ηλίου της Ιαπωνίας είναι σχετικά πιο σταθερές, καθώς περίπου το 50% των προμηθειών της προέρχεται από τις ΗΠΑ και το 28% – 33% από το Κατάρ, ενώ διατηρεί αποθέματα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τον Fitch, οι τιμές spot του ηλίου θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 50% – 200% σε σενάρια σοβαρής έλλειψης, ενώ οι τιμές των συμβολαίων είναι συνήθως πιο σταθερές, αλλά θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 20%–40% σε περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης.



Πηγή: ΚΥΠΕ