Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι καταναλωτές διαπιστώνουν ότι τα νέα smartphones δεν συνοδεύονται από φορτιστή στη συσκευασία τους. Η πρακτική αυτή, που υιοθετήθηκε αρχικά από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και πλέον αποτελεί σχεδόν κανόνα στην αγορά, συνοδεύεται από μια σειρά επιχειρημάτων αλλά και αντιδράσεων.

Μικρότερες συσκευασίες, λιγότερα υλικά

Ένας από τους βασικούς λόγους που επικαλούνται οι κατασκευαστές είναι περιβαλλοντικός. Η απουσία φορτιστή επιτρέπει τη σημαντική μείωση του όγκου της συσκευασίας, κάτι που οδηγεί σε λιγότερη χρήση χαρτιού και πλαστικού, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ταυτόχρονα, τα πιο συμπαγή κουτιά διευκολύνουν τη μεταφορά μεγαλύτερου αριθμού συσκευών ανά αποστολή. Εκτιμάται ότι σε μία παλέτα μπορούν να χωρέσουν έως και 70% περισσότερα τηλέφωνα, γεγονός που μειώνει το κόστος μεταφοράς αλλά και το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα της διανομής.

Το επιχείρημα των ηλεκτρονικών αποβλήτων

Με βάση το ρεπορτάζ, ένα ακόμη επιχείρημα αφορά τη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι χρήστες διαθέτουν ήδη φορτιστές από παλαιότερες αγορές, με αποτέλεσμα η προσθήκη νέου σε κάθε συσκευή να θεωρείται περιττή.

Η λογική αυτή βασίζεται στην προσπάθεια περιορισμού του λεγόμενου e-waste, ενός προβλήματος που λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι το όφελος αυτό δεν είναι πάντα δεδομένο, καθώς πολλοί καταναλωτές καταλήγουν να αγοράζουν νέο φορτιστή ξεχωριστά.

Μείωση κόστους και αύξηση εσόδων

Μέ βάση το ίδιο ρεπορτάζ, πέρα από τους περιβαλλοντικούς λόγους, δεν μπορεί να αγνοηθεί και η οικονομική διάσταση της απόφασης. Η αφαίρεση του φορτιστή μειώνει το κόστος παραγωγής για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια νέα αγορά για την πώληση αξεσουάρ.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επίσημοι φορτιστές διατίθενται σε υψηλές τιμές, ιδιαίτερα όταν υποστηρίζουν τεχνολογίες ταχείας φόρτισης ή ιδιόκτητα πρότυπα. Έτσι, το κόστος μεταφέρεται έμμεσα στον καταναλωτή, ο οποίος καλείται να πληρώσει επιπλέον για ένα βασικό εξάρτημα.

Ανάμεσα στην οικολογία και την εμπορική στρατηγική

Η αφαίρεση του φορτιστή από τη συσκευασία των smartphones αποτελεί μια αλλαγή που ισορροπεί ανάμεσα στην περιβαλλοντική ευαισθησία και την επιχειρηματική στρατηγική. Αν και τα επιχειρήματα υπέρ της πρακτικής έχουν βάση, η πραγματική της επίδραση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά των καταναλωτών, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ.

Το ερώτημα που παραμένει είναι κατά πόσο η επιλογή αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ή αν τελικά λειτουργεί κυρίως ως ένας ακόμη τρόπος αύξησης των εσόδων των εταιρειών.



