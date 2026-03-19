Σε μια εντυπωσιακή επιχείρηση υψηλής πολυπλοκότητας, 147 αγωνιστικά άλογα υψηλής αξίας μεταφέρθηκαν εκτός Κατάρ, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις στην περιοχή επηρέασαν σοβαρά τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Από τη Ντόχα στο Ριάντ και από εκεί στην Ευρώπη Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά, τα άλογα μεταφέρθηκαν οδικώς από τη Ντόχα στο Ριάντ, σε διαδρομή περίπου 350 χιλιομέτρων. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν δύο ειδικές πτήσεις cargo με αεροσκάφη Boeing 777F της Qatar Airways προς το αεροδρόμιο της Λιέγης στο Βέλγιο.

Συνολικά, 74 άλογα μεταφέρθηκαν στην πρώτη πτήση και 73 στη δεύτερη, με συνοδεία προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής. Κλειστός εναέριος χώρος και γεωπολιτική ένταση Η απόφαση για τη μεταφορά ελήφθη λόγω της κλιμακούμενης σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, καθώς και των επιθέσεων στον Κόλπο.

Ο εναέριος χώρος του Κατάρ παραμένει περιορισμένος, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται κανονικές εμπορικές πτήσεις από το αεροδρόμιο της Ντόχα. Πώς ταξιδεύουν τα άλογα με αεροπλάνο Τα άλογα μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένους «jet stalls», δηλαδή προστατευμένα διαμερίσματα μέσα στο αεροσκάφος, όπου μπορούν να στέκονται με ασφάλεια.

Κάθε τέτοια μονάδα φιλοξενεί συνήθως έως τρία άλογα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ζώα παρακολουθούνται συνεχώς από κτηνιάτρους και εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ τρέφονται και ενυδατώνονται κανονικά. Οι χώροι είναι ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ώστε να διασφαλίζεται η ευημερία τους.

Ασφαλής άφιξη στην Ευρώπη

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, με όλα τα άλογα να φτάνουν με ασφάλεια στη Λιέγη, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους μεταφοράς ζώων στην Ευρώπη. Η διοργάνωση Longines Global Champions Tour ανακοίνωσε ότι, παρά την αναβολή της έναρξης της σεζόν στη Ντόχα, σχεδιάζει επιστροφή μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Όταν η αεροπορία μεταφέρει… ζώα

Η μεταφορά ζώων με αεροσκάφη δεν είναι ασυνήθιστη, αλλά απαιτεί υψηλό επίπεδο οργάνωσης. Στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί αποστολές μεταφοράς πάντα, φαλαινών beluga και τίγρεων, με ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες και εξειδικευμένο προσωπικό.