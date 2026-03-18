Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε επίσημα την Τετάρτη ότι ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Χατίμπ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις σήμερα» δήλωσε μάλιστα.

«Σήμερα, αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις σε όλους τους τομείς που θα κλιμακώσουν τον πόλεμο που διεξάγουμε εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο» διεμήνυσε ο Κατς, κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης ασφαλείας, σύμφωνα με σχόλια που παρείχε το γραφείο του.

«Η ένταση των επιθέσεων στο Ιράν αυξάνεται. Ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Χατίμπ, επίσης εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας» σημείωσε.

Ο Κατς σημείωσε ότι αυτός και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «εξουσιοδότησαν τον Ισραηλινό Στρατό να [εξαλείψει] οποιαδήποτε ανώτερη ιρανική προσωπικότητα... χωρίς την ανάγκη πρόσθετης έγκρισης».

