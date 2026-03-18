Κριτική στο Ισραήλ για τις στρατιωτικές του ενέργειες στην περιοχή άσκησε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις που εκτείνονται από τη Γάζα έως το Ιράν δεν σχετίζονται μόνο με ζητήματα ασφάλειας, αλλά εντάσσονται σε ευρύτερη στρατηγική.

Μιλώντας στο Προεδρικό Μέγαρο κατά τη διάρκεια ιφτάρ με δημοσιογράφους και συγγραφείς, ο Ερντογάν δήλωσε ότι «οι επιθέσεις που ξεκίνησαν από τη Γάζα και επεκτάθηκαν σε Υεμένη, Λίβανο και Ιράν δεν έχουν ως στόχο μόνο την ασφάλεια», προσθέτοντας ότι η περιοχή οδηγείται «βήμα-βήμα σε καταστροφή».

Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ κρατά για 17 ημέρες κλειστό το τέμενος Αλ Άκσα για τους μουσουλμάνους, κάνοντας λόγο για αυθαίρετη απόφαση χωρίς δικαίωμα, ενώ αναφέρθηκε και στις επιθέσεις στη Γάζα, όπου, όπως είπε, σκοτώνονται άμαχοι και παιδιά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «ιστορική καμπή» του διεθνούς συστήματος που διαμορφώθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αναφέροντας ότι οι εξελίξεις επιβάλλουν την ανάγκη να γίνουν γνωστές οι πραγματικότητες στη διεθνή κοινή γνώμη.

«Η βαρβαρότητα αυτή πρέπει να εξηγηθεί σε όλο τον κόσμο με τρόπο που να προκαλεί αντίκτυπο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ