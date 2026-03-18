Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας θα διεξάγει μια «έκτακτη συνεδρίαση» την Τετάρτη για να συζητήσει τη ναυτιλία εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για την τύχη χιλιάδων εγκλωβισμένων πλοίων και ναυτικών.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ με έδρα το Λονδίνο, αρμόδια για τη ρύθμιση της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας, αναμένεται να εξετάσει την υιοθέτηση πιθανών ψηφισμάτων κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης στα κεντρικά της γραφεία της στο Λονδίνο.

Το 40μελές συμβούλιο του ΔΝΟ ενδέχεται να ψηφίσει την Πέμπτη για διάφορα προτεινόμενα ψηφίσματα, μεταξύ των οποίων και ένα για τη «δημιουργία ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου που θα επιτρέψει την ασφαλή απομάκρυνση ναυτικών και πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο».

Ωστόσο, ακόμη και αν εγκριθούν, τα ψηφίσματα δεν είναι δεσμευτικά.

Η συνάντηση, που είναι ανοιχτή και στα 176 κράτη-μέλη, καθώς και σε δεκάδες ΜΚΟ και φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας, πραγματοποιείται ενώ τα αντίποινα του Ιράν για τα ισραηλινο-αμερικανικά πλήγματα παραλύουν την εμπορική ναυτιλία μέσα ή κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ιρανικός αποκλεισμός αυτού του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος, από το οποίο διέρχεται συνήθως το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και έχει αναστατώσει τις αγορές.

Έχει επίσης αφήσει περίπου 20.000 ναυτικούς εγκλωβισμένους σε περίπου 3.200 πλοία δυτικά των Στενών, σύμφωνα με τον ΔΝΟ.

Τουλάχιστον 21 πλοία έχουν δεχθεί πλήγματα, έχουν αποτελέσει στόχο ή έχουν αναφέρει επιθέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, που βασίζεται σε στοιχεία από το UK Maritime Trade Operations (UKMTO), τον ΔΝΟ και ιρακινές και ιρανικές αρχές.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν, πριν από την επικείμενη συνεδρίαση του ΔΝΟ, ότι «περισσότερα από 18 εμπορικά πλοία διαφόρων εθνικοτήτων έχουν πληγεί από βλήματα, πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και θαλάσσιες νάρκες».

«Τουλάχιστον οκτώ ναυτικοί επιβεβαιώνεται ότι είναι νεκροί, ενώ τέσσερις εξακολουθούν να αγνοούνται», πρόσθεται έγγραφο που κατατέθηκε τη Δευτέρα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και μια σειρά άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων κρατών του Κόλπου, κάλεσαν το συμβούλιο του ΔΝΟ να υιοθετήσει δήλωση που να «καταδικάζει έντονα τις κατάφωρες επιθέσεις» του Ιράν στους γείτονές του.

Σημειώνοντας ότι το Ιράν «έχει απειλήσει και επιτεθεί σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς, καθώς και σε μη στρατιωτικές θαλάσσιες υποδομές», ανέφεραν ότι οι επιθέσεις είναι «αδικαιολόγητες και πρέπει να σταματήσουν».

Ζήτησαν επίσης παρόμοια καταδίκη για το «φερόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ» από την Τεχεράνη.

Το Ιράν, το οποίο είναι μέλος του ΔΝΟ αλλά δεν συμμετέχει στο Συμβούλιό του, απέδωσε την «τρέχουσα επιδείνωση του περιβάλλοντος θαλάσσιας ασφάλειας» στις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Οι δυσμενείς θαλάσσιες επιπτώσεις που επηρεάζουν σήμερα τη ναυτιλία και τους ναυτικούς είναι άμεση και αναπόφευκτη συνέπεια αυτών των παράνομων ενεργειών και δεν μπορούν να εξεταστούν απομονωμένα από τη βασική τους αιτία», ανέφερε.

Ξεχωριστά, η Ιαπωνία, ο Παναμάς, η Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάλεσαν τον ΔΝΟ να βοηθήσει στη «δημιουργία πλαισίου που θα επιτρέπει την ασφαλή απομάκρυνση ναυτικών και πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο».

Αυτό θα «διευκολύνει την ασφαλή απομάκρυνση εμπορικών πλοίων από περιοχές υψηλού κινδύνου και επηρεαζόμενες περιοχές προς ασφαλές σημείο… αποφεύγοντας στρατιωτικές επιθέσεις και προστατεύοντας τον θαλάσσιο χώρο».

Παράλληλα, φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας ζήτησαν μια «συντονισμένη διεθνή προσέγγιση για την ασφάλεια», τονίζοντας ότι «η ευημερία των ναυτικών πρέπει να ληφθεί υπόψη».

Ζητούν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι «η επικοινωνία τους με την πατρίδα τους μπορεί να διατηρηθεί, οι αλλαγές πληρωμάτων και η αποβίβαση να διευκολυνθούν, και ότι τα εφόδια και οι προμήθειες είναι επαρκή για τις ανάγκες των ναυτικών».

Πηγή: ΑΠΕ