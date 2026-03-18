Πενηντατετράχρονος στον οποίο είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών επειδή είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα το 2008 εκτελέστηκε με θανατηφόρες χημικές ουσίες χθες Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) στη Φλόριντα (νοτιοανατολικές ΗΠΑ).

Ο Μάικλ Κινγκ είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2009 για τον φόνο της Ντενίζ Λι, 21 ετών, την οποία είχε απαγάγει στο σπίτι της στο Νορθ Πορτ.

Τα δυο μικρά παιδιά του θύματος, δυο ετών και έξι μηνών όταν διαπράχθηκε η απαγωγή και ο φόνος της μητέρας τους, δεν είχαν τραυματιστεί.

Η υπηρεσία φυλακών στη Φλόριντα ανακοίνωσε ότι ο θάνατος του Μάικλ Κινγκ διαπιστώθηκε στις 18:13 (σ.σ. τοπική ώρα· στη 00:13 ώρα Κύπρου) στη φυλακή Ρέιφορντ.

Πρόκειται για την έβδομη εκτέλεση στη χώρα από την αρχή της χρονιάς. Τέσσερις έγιναν στη Φλόριντα, δυο στο Τέξας και μια στην Οκλαχόμα. Όλες έγιναν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες.

Την περασμένη χρονιά στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις· ο αριθμός ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία και ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009. Οι περισσότερες έγιναν στη Φλόριντα (19).

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα -- 39 πέρυσι. Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Άλλες τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις --Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια-- εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι μέγας υποστηρικτής της θανατικής ποινής κι έχει συνηγορήσει υπέρ της διεύρυνσης της επιβολής της για «τα πιο ειδεχθή εγκλήματα».

Διαβάστε επίσης: Ο ιρανικός στρατός ορκίζεται εκδίκηση για «το αγνό αίμα» του Αλί Λαριτζανί

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP